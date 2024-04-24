24 апреля 2024

Экс-глава Сургута лишился партийного статуса в «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-мэр Сургута Андрей Филатов покинул пост секретаря городского отделения ЕР
Экс-мэр Сургута Андрей Филатов покинул пост секретаря городского отделения ЕР Фото:

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов лишился статуса секретаря городского отделения партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«В связи с отставкой с должности мэра, Филатов сложил с себя полномочия секретаря местного отделения „Единой России“. Временно исполнять обязанности будет спикер сургутской думы Максим Слепов. Это связано с тем, что по партийной иерархии он являлся замом главы города в отделении. Предполагается, что новый мэр Сургута после избрания займет этот пост. Решение о кадровых изменениях принято секретарем регионального отделения партии Борисом Хохряковым», — сообщил инсайдер.

Оперативно получить комментарий окружного отделения «Единой России» не удалось. В пресс-службе попросили журналиста URA.RU перезвонить позднее, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы Сургута приняли отставку Филатова. Он объявил о своем уходе 22 апреля.

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Бывший мэр Сургута Андрей Филатов лишился статуса секретаря городского отделения партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «В связи с отставкой с должности мэра, Филатов сложил с себя полномочия секретаря местного отделения „Единой России“. Временно исполнять обязанности будет спикер сургутской думы Максим Слепов. Это связано с тем, что по партийной иерархии он являлся замом главы города в отделении. Предполагается, что новый мэр Сургута после избрания займет этот пост. Решение о кадровых изменениях принято секретарем регионального отделения партии Борисом Хохряковым», — сообщил инсайдер. Оперативно получить комментарий окружного отделения «Единой России» не удалось. В пресс-службе попросили журналиста URA.RU перезвонить позднее, сославшись на занятость. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы Сургута приняли отставку Филатова. Он объявил о своем уходе 22 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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