Бывший мэр Сургута Андрей Филатов лишился статуса секретаря городского отделения партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«В связи с отставкой с должности мэра, Филатов сложил с себя полномочия секретаря местного отделения „Единой России“. Временно исполнять обязанности будет спикер сургутской думы Максим Слепов. Это связано с тем, что по партийной иерархии он являлся замом главы города в отделении. Предполагается, что новый мэр Сургута после избрания займет этот пост. Решение о кадровых изменениях принято секретарем регионального отделения партии Борисом Хохряковым», — сообщил инсайдер.
Оперативно получить комментарий окружного отделения «Единой России» не удалось. В пресс-службе попросили журналиста URA.RU перезвонить позднее, сославшись на занятость.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы Сургута приняли отставку Филатова. Он объявил о своем уходе 22 апреля.
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