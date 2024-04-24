Дума Сургута приняла отставку мэра Филатова без его личного присутствия

Мэр Сургута Андрей Филатов не приехал на собственную отставку

25 апреля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Дума Сургута приняла отставку главы города Фото: Дмитрий Завьялов @ URA.RU Мэр Сургута Андрей Филатов не приехал на собственную отставку. Депутаты приняли ее заочно, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Заседание думы Сургута, главным вопросом которого было сложение полномочий главы города Андрея Филатова, прошло без него. Депутаты приняли отставку мэра заочно», — сообщает журналист агентства. Пресс-служба администрации Сургута заявила, что Филатов, подав заявление об отставке, ушел в отпуск. Врио мэра Сургута назначена заместитель главы города по финансам Людмила Батракова. Старт конкурса по выборам нового мэра откладывается, точное начало определит дума в течение 15 дней. Ранее URA.RU публиковало интервью с Филатовым, заявившем о своем уходе с поста главы Сургута. Экс-мэр заявил, что не планирует покидать город. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Сургута Андрей Филатов не приехал на собственную отставку. Депутаты приняли ее заочно, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Заседание думы Сургута, главным вопросом которого было сложение полномочий главы города Андрея Филатова, прошло без него. Депутаты приняли отставку мэра заочно», — сообщает журналист агентства. Пресс-служба администрации Сургута заявила, что Филатов, подав заявление об отставке, ушел в отпуск. Врио мэра Сургута назначена заместитель главы города по финансам Людмила Батракова. Старт конкурса по выборам нового мэра откладывается, точное начало определит дума в течение 15 дней. Ранее URA.RU публиковало интервью с Филатовым, заявившем о своем уходе с поста главы Сургута. Экс-мэр заявил, что не планирует покидать город.