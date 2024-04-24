Студент из Танзании предложил губернатору Комаровой открыть университет в Африке

Студент из Африки предложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой открыть Международный университет Югры в его родной стране — Танзании. Это произошло во время встречи участников Международного клуба друзей Югры в Ханты-Мансийске.
«В Международный день солидарности молодежи в Ханты-Мансийске состоялась первая встреча участников Международного клуба друзей Югры. Дади Шариф из Танзании рассказал о своих предложениях по обмену студентами, внедрению Югрой образовательных и технологических проектов, возможному открытию Международного университета Югры в Танзании, проведению Русско-Танзанийского форума молодежи», — сообщила Комарова в своем telegram-канале.
Встреча состоялась в Международный день солидарности молодежи. В обсуждении приняли участие иностранные студенты вузов ХМАО, представители Югры на Всемирном фестивале молодежи, онлайн подключились молодые люди из стран Африки, Восточной Европы, Азии и Южной Америки. Волонтер из Ирака выразил желание стать амбассадором югорского центра «Добрино». Сербские гости предложили совместный проект с блогерами из ХМАО. Общественный деятель из Египта Хассан Али Газали оставил видеоприветствие президенту РФ Владимиру Путину, которое губернатор обещала передать главе государства.
Ранее URA.RU писало, что Комарова прорекламировала африканским студентам вузы ХМАО. На форуме «Россия-Африка» губернатор рассказала о готовности Югры принять иностранных студентов для обучения профессионалов для сферы медицины, точных наук, топливной энергетики.
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