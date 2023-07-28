Губернатор Комарова прорекламировала африканским студентам вузы ХМАО

29 июля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Комарова: в округе пять вузов обучают по специальностям, востребованным в Африке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Ханты — Мансийского автономного округа Наталья Комарова на форуме «Россия — Африка» рассказала о возможностях, которые могут предоставить вузы региона африканским студентам. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Образовательные возможности Югры для стран Африки представила губернатор <…> Комарова на форуме „Россия — Африка“ в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Глава региона рассказала, что в округе пять вузов обучают по специальностям, востребованным на территории континента. Иностранных студентов готовы принять на направления подготовки в сфере медицины, точных наук, топливно-энергетическом секторе. Губернатор добавила, что округ имеет возможность обучать африканских специалистов по заказу российских нефтегазовых компаний, которые работают на территории континента. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на саммите «Россия-Африка» рассказала о планах международного сотрудничества с африканскими странами. Округ планирует наладить взаимодействие в нефтегазовой и продовольственной сферах. Комарова заверила, что в ХМАО готовы создавать условия для иностранных студентов.

Губернатор Ханты — Мансийского автономного округа Наталья Комарова на форуме «Россия — Африка» рассказала о возможностях, которые могут предоставить вузы региона африканским студентам. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Образовательные возможности Югры для стран Африки представила губернатор <…> Комарова на форуме „Россия — Африка“ в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Глава региона рассказала, что в округе пять вузов обучают по специальностям, востребованным на территории континента. Иностранных студентов готовы принять на направления подготовки в сфере медицины, точных наук, топливно-энергетическом секторе. Губернатор добавила, что округ имеет возможность обучать африканских специалистов по заказу российских нефтегазовых компаний, которые работают на территории континента. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на саммите «Россия-Африка» рассказала о планах международного сотрудничества с африканскими странами. Округ планирует наладить взаимодействие в нефтегазовой и продовольственной сферах. Комарова заверила, что в ХМАО готовы создавать условия для иностранных студентов.