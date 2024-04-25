Светофоры в Челябинске могут выйти из строя и дезориентировать водителей. Адреса

Светофоры в Челябинске могут выйти из строя и дезориентировать водителей
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Светофоры могут запутать водителей Фото:

Сразу одиннадцать светофоров могут выйти из строя в Челябинске 26 апреля. Об этом сообщилим в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением тестирования оборудования на светофорных объектах, возможен их переход в аварийный режим работы. Тестирование будет проводиться 26 апреля, с 13:00 до 15:00», — сообщили в пресс-службе. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Список перекрестков:

  • улица Труда — улица Красная;
  • улица Труда — улица Кирова;
  • улица Труда — улица Цвиллинга;
  • улица Труда — улица Свободы;
  • улица Труда — улица Российская;
  • улица Труда — улица 3-го Интернационала;
  • улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская;
  • улица Первой Пятилетки — улица Горького;
  • улица Первой Пятилетки — улица 40-летия Октября;
  • улица Первой Пятилетки — улица Героев Танкограда;
  • улица Кулибина — улица Рыбокоптильная.

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Сразу одиннадцать светофоров могут выйти из строя в Челябинске 26 апреля. Об этом сообщилим в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением тестирования оборудования на светофорных объектах, возможен их переход в аварийный режим работы. Тестирование будет проводиться 26 апреля, с 13:00 до 15:00», — сообщили в пресс-службе. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута. Список перекрестков:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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