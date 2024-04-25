Светофоры в Челябинске могут выйти из строя и дезориентировать водителей

Светофоры могут запутать водителей
Сразу одиннадцать светофоров могут выйти из строя в Челябинске 26 апреля. Об этом сообщилим в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением тестирования оборудования на светофорных объектах, возможен их переход в аварийный режим работы. Тестирование будет проводиться 26 апреля, с 13:00 до 15:00», — сообщили в пресс-службе. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Список перекрестков:
- улица Труда — улица Красная;
- улица Труда — улица Кирова;
- улица Труда — улица Цвиллинга;
- улица Труда — улица Свободы;
- улица Труда — улица Российская;
- улица Труда — улица 3-го Интернационала;
- улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская;
- улица Первой Пятилетки — улица Горького;
- улица Первой Пятилетки — улица 40-летия Октября;
- улица Первой Пятилетки — улица Героев Танкограда;
- улица Кулибина — улица Рыбокоптильная.
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