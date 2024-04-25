Светофоры в Челябинске могут выйти из строя и дезориентировать водителей

Светофоры могут запутать водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу одиннадцать светофоров могут выйти из строя в Челябинске 26 апреля. Об этом сообщилим в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением тестирования оборудования на светофорных объектах, возможен их переход в аварийный режим работы. Тестирование будет проводиться 26 апреля, с 13:00 до 15:00», — сообщили в пресс-службе. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Список перекрестков:

улица Труда — улица Красная;

улица Труда — улица Кирова;

улица Труда — улица Цвиллинга;

улица Труда — улица Свободы;

улица Труда — улица Российская;

улица Труда — улица 3-го Интернационала;

улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская;

улица Первой Пятилетки — улица Горького;

улица Первой Пятилетки — улица 40-летия Октября;

улица Первой Пятилетки — улица Героев Танкограда;

улица Кулибина — улица Рыбокоптильная.