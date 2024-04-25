Politico: Индия хочет прекратить сотрудничество с Россией из-за США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Индия откажется от крупных поставок оружия из России, опасаясь санкций Запада Фото:

Индия, один из крупнейших импортеров оружия, планирует прекратить крупные закупки оборонной техники в России из-за стремления переориентироваться на сотрудничество США. Об этом сообщил эксперт аналитического центра Нью-Дели Нандан Унникришнан Politico.

«Индия не хочет пересекать какие-либо красные линии, которые могут быть у Запада, особенно у США», — заявил эксперт Politico. По мнению автора материала, причиной отказа от поставок из России могли стать возможные санкции, спецоперация в Украине и желание развивать собственную оборонную промышленность.

Экс-советник минобороны Индии считает, что причиной сокращения закупок послужила невозможность Москвы удовлетворить те требования, которые предъявляет импортер. Инсайдеры газеты отметили, что закупки оружия у России продолжатся, но заключение крупных сделок импортером в будущем не рассматривается.

Исследования Стокгольмского международного института показали, что экспорт российского оружия в Индию сокращается еще с 2009 года. С 2019 года объем поставок из России составил 36% от общего числа импортного оружия в республике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индия, один из крупнейших импортеров оружия, планирует прекратить крупные закупки оборонной техники в России из-за стремления переориентироваться на сотрудничество США. Об этом сообщил эксперт аналитического центра Нью-Дели Нандан Унникришнан Politico. «Индия не хочет пересекать какие-либо красные линии, которые могут быть у Запада, особенно у США», — заявил эксперт Politico. По мнению автора материала, причиной отказа от поставок из России могли стать возможные санкции, спецоперация в Украине и желание развивать собственную оборонную промышленность. Экс-советник минобороны Индии считает, что причиной сокращения закупок послужила невозможность Москвы удовлетворить те требования, которые предъявляет импортер. Инсайдеры газеты отметили, что закупки оружия у России продолжатся, но заключение крупных сделок импортером в будущем не рассматривается. Исследования Стокгольмского международного института показали, что экспорт российского оружия в Индию сокращается еще с 2009 года. С 2019 года объем поставок из России составил 36% от общего числа импортного оружия в республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...