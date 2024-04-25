Politico: Индия хочет прекратить сотрудничество с Россией из-за США

25 апреля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Индия откажется от крупных поставок оружия из России, опасаясь санкций Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индия, один из крупнейших импортеров оружия, планирует прекратить крупные закупки оборонной техники в России из-за стремления переориентироваться на сотрудничество США. Об этом сообщил эксперт аналитического центра Нью-Дели Нандан Унникришнан Politico. «Индия не хочет пересекать какие-либо красные линии, которые могут быть у Запада, особенно у США», — заявил эксперт Politico. По мнению автора материала, причиной отказа от поставок из России могли стать возможные санкции, спецоперация в Украине и желание развивать собственную оборонную промышленность. Экс-советник минобороны Индии считает, что причиной сокращения закупок послужила невозможность Москвы удовлетворить те требования, которые предъявляет импортер. Инсайдеры газеты отметили, что закупки оружия у России продолжатся, но заключение крупных сделок импортером в будущем не рассматривается. Исследования Стокгольмского международного института показали, что экспорт российского оружия в Индию сокращается еще с 2009 года. С 2019 года объем поставок из России составил 36% от общего числа импортного оружия в республике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индия, один из крупнейших импортеров оружия, планирует прекратить крупные закупки оборонной техники в России из-за стремления переориентироваться на сотрудничество США. Об этом сообщил эксперт аналитического центра Нью-Дели Нандан Унникришнан Politico. «Индия не хочет пересекать какие-либо красные линии, которые могут быть у Запада, особенно у США», — заявил эксперт Politico. По мнению автора материала, причиной отказа от поставок из России могли стать возможные санкции, спецоперация в Украине и желание развивать собственную оборонную промышленность. Экс-советник минобороны Индии считает, что причиной сокращения закупок послужила невозможность Москвы удовлетворить те требования, которые предъявляет импортер. Инсайдеры газеты отметили, что закупки оружия у России продолжатся, но заключение крупных сделок импортером в будущем не рассматривается. Исследования Стокгольмского международного института показали, что экспорт российского оружия в Индию сокращается еще с 2009 года. С 2019 года объем поставок из России составил 36% от общего числа импортного оружия в республике.