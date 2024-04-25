Путин раскрыл цель налоговых изменений

Президент России Владимир Путин заявил, что запланированные в стране налоговые изменения должны обеспечить более справедливое распределение нагрузки. В том числе речь о стимулировании бизнеса. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», — рассказал президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Путин также рассказал о ходе обсуждений запланированных налоговых изменений. Он отметил, что правительство совместно с деловыми и общественными объединениями, регионами и парламентом работают над «этим важнейшим вопросом». «[Они] обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», — резюмировал глава государства.
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