Путин раскрыл цель налоговых изменений

Путин: налоговые изменения простимулируют бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин рассказал о ходе обсуждения налоговых изменений Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что запланированные в стране налоговые изменения должны обеспечить более справедливое распределение нагрузки. В том числе речь о стимулировании бизнеса. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», — рассказал президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Путин также рассказал о ходе обсуждений запланированных налоговых изменений. Он отметил, что правительство совместно с деловыми и общественными объединениями, регионами и парламентом работают над «этим важнейшим вопросом». «[Они] обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», — резюмировал глава государства.

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Президент России Владимир Путин заявил, что запланированные в стране налоговые изменения должны обеспечить более справедливое распределение нагрузки. В том числе речь о стимулировании бизнеса. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», — рассказал президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин также рассказал о ходе обсуждений запланированных налоговых изменений. Он отметил, что правительство совместно с деловыми и общественными объединениями, регионами и парламентом работают над «этим важнейшим вопросом». «[Они] обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», — резюмировал глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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