Путин раскрыл цель налоговых изменений

Путин: налоговые изменения простимулируют бизнес

25 апреля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Путин рассказал о ходе обсуждения налоговых изменений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что запланированные в стране налоговые изменения должны обеспечить более справедливое распределение нагрузки. В том числе речь о стимулировании бизнеса. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», — рассказал президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин также рассказал о ходе обсуждений запланированных налоговых изменений. Он отметил, что правительство совместно с деловыми и общественными объединениями, регионами и парламентом работают над «этим важнейшим вопросом». «[Они] обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», — резюмировал глава государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что запланированные в стране налоговые изменения должны обеспечить более справедливое распределение нагрузки. В том числе речь о стимулировании бизнеса. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», — рассказал президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин также рассказал о ходе обсуждений запланированных налоговых изменений. Он отметил, что правительство совместно с деловыми и общественными объединениями, регионами и парламентом работают над «этим важнейшим вопросом». «[Они] обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», — резюмировал глава государства.