Директор УВЗ предложил Путину подарить Си Цзиньпину любимую книгу

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Празднование 9 мая. Челябинск, текслер алексей, мешков игорь
Игорь Мешков принес на заседание РСПП подарок для Си Цзиньпиня Фото:

Директор «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) по особым поручениям Игорь Мешков предложил президенту РФ Владимиру Путину подарить председателю КНР Си Цзиньпиню его любимую книгу — «Что делать?». Об этом он заявил на заседании РСПП.

«Я нашел книгу Чернышевского „Что делать“. Долго-долго искал, я потом расскажу. Самое интересное, что здесь печать стоит и дата, когда она зашла в библиотеку (15 июня), а книга от 1953 года — это день и год рождения Си Цзиньпиня. Это его любимый автор и любимая книга. Владимир Владимирович, я тогда Антону Эдуардовичу (Вайно — прим. URA.RU) или Дмитрию Сергеевичу (Песков — прим. URA.RU) передам книгу, ладно? Китай — это сейчас ключевое», — сказал топ-менеджер УВЗ.

Путин одобрил предложение Мешкова, сказав, что передаст книгу Си Цзиньпину в ходе ближайшего визита в КНР. «Он [Си Цзиньпин] крепкий руководитель и мужчина настоящий. Если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему», — сказал глава государства.

В прошлом году Мешков запомнился своим ярким вопросом президенту РФ также на заседании РСПП. Представитель УВЗ предложил отменить ЕГЭ, отметив, что ему повезло не так, как другим, ведь у него две дочери. Это вызвало смех в зале. В свою очередь Путин отметил, что и у него тоже «есть дети», согласившись с тем, что у экзамена действительно много проблем, но он помогает школьникам «с периферии» поступать в самые престижные вузы страны.

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Директор «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) по особым поручениям Игорь Мешков предложил президенту РФ Владимиру Путину подарить председателю КНР Си Цзиньпиню его любимую книгу — «Что делать?». Об этом он заявил на заседании РСПП. «Я нашел книгу Чернышевского „Что делать“. Долго-долго искал, я потом расскажу. Самое интересное, что здесь печать стоит и дата, когда она зашла в библиотеку (15 июня), а книга от 1953 года — это день и год рождения Си Цзиньпиня. Это его любимый автор и любимая книга. Владимир Владимирович, я тогда Антону Эдуардовичу (Вайно — прим. URA.RU) или Дмитрию Сергеевичу (Песков — прим. URA.RU) передам книгу, ладно? Китай — это сейчас ключевое», — сказал топ-менеджер УВЗ. Путин одобрил предложение Мешкова, сказав, что передаст книгу Си Цзиньпину в ходе ближайшего визита в КНР. «Он [Си Цзиньпин] крепкий руководитель и мужчина настоящий. Если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему», — сказал глава государства. В прошлом году Мешков запомнился своим ярким вопросом президенту РФ также на заседании РСПП. Представитель УВЗ предложил отменить ЕГЭ, отметив, что ему повезло не так, как другим, ведь у него две дочери. Это вызвало смех в зале. В свою очередь Путин отметил, что и у него тоже «есть дети», согласившись с тем, что у экзамена действительно много проблем, но он помогает школьникам «с периферии» поступать в самые престижные вузы страны.
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