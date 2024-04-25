Путин объявил, когда отправится в Китай

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отправится в Китай в мае. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Это будет первая зарубежная поездка Путина после победы в выборах президента России.
«У меня планируется визит в мае», — рассказал глава государства. Трансляцию пленарного заседания съезда РСПП ведет телеканал «Россия 24».
Путин также пообещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать». Ее главе государства передал Игорь Мешков, занимающийся вопросами стратегического развития «Уралвагонзавода». «Он [Си Цзиньпин] крепкий руководитель и мужчина настоящий. Если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему», — заявил Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.