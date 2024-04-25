Путин объявил, когда отправится в Китай

Путин: визит в КНР запланирован в мае
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Путин пообещал передать Си книгу Чернышевского «Что делать» Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отправится в Китай в мае. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Это будет первая зарубежная поездка Путина после победы в выборах президента России.

«У меня планируется визит в мае», — рассказал глава государства. Трансляцию пленарного заседания съезда РСПП ведет телеканал «Россия 24».

Путин также пообещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать». Ее главе государства передал Игорь Мешков, занимающийся вопросами стратегического развития «Уралвагонзавода». «Он [Си Цзиньпин] крепкий руководитель и мужчина настоящий. Если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему», — заявил Путин.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отправится в Китай в мае. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Это будет первая зарубежная поездка Путина после победы в выборах президента России. «У меня планируется визит в мае», — рассказал глава государства. Трансляцию пленарного заседания съезда РСПП ведет телеканал «Россия 24». Путин также пообещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать». Ее главе государства передал Игорь Мешков, занимающийся вопросами стратегического развития «Уралвагонзавода». «Он [Си Цзиньпин] крепкий руководитель и мужчина настоящий. Если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему», — заявил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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