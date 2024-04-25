Путин объявил, когда отправится в Китай

Путин: визит в КНР запланирован в мае

25 апреля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Путин пообещал передать Си книгу Чернышевского «Что делать» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отправится в Китай в мае. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Это будет первая зарубежная поездка Путина после победы в выборах президента России. «У меня планируется визит в мае», — рассказал глава государства. Трансляцию пленарного заседания съезда РСПП ведет телеканал «Россия 24». Путин также пообещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать». Ее главе государства передал Игорь Мешков, занимающийся вопросами стратегического развития «Уралвагонзавода». «Он [Си Цзиньпин] крепкий руководитель и мужчина настоящий. Если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему», — заявил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отправится в Китай в мае. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Это будет первая зарубежная поездка Путина после победы в выборах президента России. «У меня планируется визит в мае», — рассказал глава государства. Трансляцию пленарного заседания съезда РСПП ведет телеканал «Россия 24». Путин также пообещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать». Ее главе государства передал Игорь Мешков, занимающийся вопросами стратегического развития «Уралвагонзавода». «Он [Си Цзиньпин] крепкий руководитель и мужчина настоящий. Если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему», — заявил Путин.