В РФ число вакансий для инвалидов выросло в 2024 году почти в два раза

HeadHunter: в среднем по стране инвалидам предлагают зарплату в 72 тысячи рублей

26 апреля 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Инвалиды востребованы во многих сферах, считают эксперты hh.ru Фото: Игорь Пантин © URA.RU Число вакансий для людей с инвалидностью выросло за четыре месяца этого года на 45%. Об этом сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе hh.ru. «Кандидаты с ограниченными возможностями здоровья наиболее востребованы в качестве операторов call-центров, курьеров, менеджеров по продажам, водителей, продавцов, упаковщиков, учителей, программистов и кладовщиков. Количество таких предложений превысило 90,7 тысячи вакансий», — отмечают аналитики HeadHunter, передают «Известия». Людей с инвалидностью наиболее активно берут на те профессии, где возможна удаленная форма занятости, подчеркнули изданию во ВНИИ труда. Зарплата для таких кандидатов в январе — апреле этого года выросла на 28%. В среднем по стране она составляет чуть более 72 тысяч рублей, отмечают эксперты HeadHunter. Правительство РФ ранее расширило программу бесплатного переобучения граждан и она распространяется, в том числе, на инвалидов. На ее расширение предусмотрено более шести миллиардов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число вакансий для людей с инвалидностью выросло за четыре месяца этого года на 45%. Об этом сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе hh.ru. «Кандидаты с ограниченными возможностями здоровья наиболее востребованы в качестве операторов call-центров, курьеров, менеджеров по продажам, водителей, продавцов, упаковщиков, учителей, программистов и кладовщиков. Количество таких предложений превысило 90,7 тысячи вакансий», — отмечают аналитики HeadHunter, передают «Известия». Людей с инвалидностью наиболее активно берут на те профессии, где возможна удаленная форма занятости, подчеркнули изданию во ВНИИ труда. Зарплата для таких кандидатов в январе — апреле этого года выросла на 28%. В среднем по стране она составляет чуть более 72 тысяч рублей, отмечают эксперты HeadHunter. Правительство РФ ранее расширило программу бесплатного переобучения граждан и она распространяется, в том числе, на инвалидов. На ее расширение предусмотрено более шести миллиардов рублей, пишет «Национальная служба новостей».