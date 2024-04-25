25 апреля 2024

В РФ число вакансий для инвалидов выросло в 2024 году почти в два раза

HeadHunter: в среднем по стране инвалидам предлагают зарплату в 72 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, инвалид, трость, женщина, палочка
Инвалиды востребованы во многих сферах, считают эксперты hh.ru Фото:

Число вакансий для людей с инвалидностью выросло за четыре месяца этого года на 45%. Об этом сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе hh.ru.

«Кандидаты с ограниченными возможностями здоровья наиболее востребованы в качестве операторов call-центров, курьеров, менеджеров по продажам, водителей, продавцов, упаковщиков, учителей, программистов и кладовщиков. Количество таких предложений превысило 90,7 тысячи вакансий», — отмечают аналитики HeadHunter, передают «Известия».

Людей с инвалидностью наиболее активно берут на те профессии, где возможна удаленная форма занятости, подчеркнули изданию во ВНИИ труда. Зарплата для таких кандидатов в январе — апреле этого года выросла на 28%. В среднем по стране она составляет чуть более 72 тысяч рублей, отмечают эксперты HeadHunter.

Правительство РФ ранее расширило программу бесплатного переобучения граждан и она распространяется, в том числе, на инвалидов. На ее расширение предусмотрено более шести миллиардов рублей, пишет «Национальная служба новостей».

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Число вакансий для людей с инвалидностью выросло за четыре месяца этого года на 45%. Об этом сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе hh.ru. «Кандидаты с ограниченными возможностями здоровья наиболее востребованы в качестве операторов call-центров, курьеров, менеджеров по продажам, водителей, продавцов, упаковщиков, учителей, программистов и кладовщиков. Количество таких предложений превысило 90,7 тысячи вакансий», — отмечают аналитики HeadHunter, передают «Известия». Людей с инвалидностью наиболее активно берут на те профессии, где возможна удаленная форма занятости, подчеркнули изданию во ВНИИ труда. Зарплата для таких кандидатов в январе — апреле этого года выросла на 28%. В среднем по стране она составляет чуть более 72 тысяч рублей, отмечают эксперты HeadHunter. Правительство РФ ранее расширило программу бесплатного переобучения граждан и она распространяется, в том числе, на инвалидов. На ее расширение предусмотрено более шести миллиардов рублей, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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