В РФ число вакансий для инвалидов выросло в 2024 году почти в два раза

Число вакансий для людей с инвалидностью выросло за четыре месяца этого года на 45%. Об этом сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе hh.ru.
«Кандидаты с ограниченными возможностями здоровья наиболее востребованы в качестве операторов call-центров, курьеров, менеджеров по продажам, водителей, продавцов, упаковщиков, учителей, программистов и кладовщиков. Количество таких предложений превысило 90,7 тысячи вакансий», — отмечают аналитики HeadHunter, передают «Известия».
Людей с инвалидностью наиболее активно берут на те профессии, где возможна удаленная форма занятости, подчеркнули изданию во ВНИИ труда. Зарплата для таких кандидатов в январе — апреле этого года выросла на 28%. В среднем по стране она составляет чуть более 72 тысяч рублей, отмечают эксперты HeadHunter.
Правительство РФ ранее расширило программу бесплатного переобучения граждан и она распространяется, в том числе, на инвалидов. На ее расширение предусмотрено более шести миллиардов рублей, пишет «Национальная служба новостей».
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