«Коммерсант»: таксисты жалуются на перегруженность из-за отстранения мигрантов

26 апреля 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

В россии просят смягчить требования к самозанятым таксистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за введения в некоторых регионах запрета на работу мигрантов в такси, участники рынка испытали дефицит водителей. Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин написал письмо главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой смягчить требования к самозанятым таксистам. «Введенный в ряде российских регионов запрет на работу в такси трудовых мигрантов вынуждает участников рынка искать способы восполнения дефицита водителей», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо Жмакина. Уточняется, что сейчас требования к самозанятым таксистам очень высоки, поэтому немногие могут позволить себе их выполнение. Сегодня самозанятые таксисты обязаны получать разрешение во ФГИС «Такси» на себя и автомобиль, проходить ежедневные технические и медицинские осмотры, а в некоторых регионах проводить дорогостоящую оклейку или окраску автомобилей. Из-за этого самозанятыми водителями числятся более 2,5 миллионов человек, но официально зарегистрированы только 9,5 тысячи из них. Вопрос об упрощении предрейсового или предсменного техосмотра уже прорабатывается, пишет газета. Центральный банк России намерен внедрить короткий полис обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков пассажиров. В ЦБ РФ считают, что такой документ станет эффективным работающим инструментом для таксистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за введения в некоторых регионах запрета на работу мигрантов в такси, участники рынка испытали дефицит водителей. Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин написал письмо главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой смягчить требования к самозанятым таксистам. «Введенный в ряде российских регионов запрет на работу в такси трудовых мигрантов вынуждает участников рынка искать способы восполнения дефицита водителей», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо Жмакина. Уточняется, что сейчас требования к самозанятым таксистам очень высоки, поэтому немногие могут позволить себе их выполнение. Сегодня самозанятые таксисты обязаны получать разрешение во ФГИС «Такси» на себя и автомобиль, проходить ежедневные технические и медицинские осмотры, а в некоторых регионах проводить дорогостоящую оклейку или окраску автомобилей. Из-за этого самозанятыми водителями числятся более 2,5 миллионов человек, но официально зарегистрированы только 9,5 тысячи из них. Вопрос об упрощении предрейсового или предсменного техосмотра уже прорабатывается, пишет газета. Центральный банк России намерен внедрить короткий полис обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков пассажиров. В ЦБ РФ считают, что такой документ станет эффективным работающим инструментом для таксистов.