В России хотят ввести короткий полис для таксистов

17 апреля 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Короткие страховые полисы для таксистов предложили ввести в ЦБ РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центральный банк России намерен внедрить короткий полис обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков пассажиров. В ЦБ РФ считают, что такой документ станет эффективным работающим инструментом для таксистов. «Мы опубликовали проект указания по ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров). Цена годового полиса для таксиста будет от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей. Мы ожидаем, что это — нормальный работающий инструмент», — цитируют слова директора департамента страхового рынка ЦБ Ильи Смирнова РИА Новости. Смирнов также заявил, что ведомство готово вести диалог для внедрения короткого полиса по ОСГОП. Напомним, что с 1 марта 2024 года в России стало возможным оформление краткосрочных полисов ОСАГО. Водители могут приобретать страховку на срок от одного дня до трех месяцев, в то время как ранее купить полис можно было только на год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк России намерен внедрить короткий полис обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков пассажиров. В ЦБ РФ считают, что такой документ станет эффективным работающим инструментом для таксистов. «Мы опубликовали проект указания по ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров). Цена годового полиса для таксиста будет от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей. Мы ожидаем, что это — нормальный работающий инструмент», — цитируют слова директора департамента страхового рынка ЦБ Ильи Смирнова РИА Новости. Смирнов также заявил, что ведомство готово вести диалог для внедрения короткого полиса по ОСГОП. Напомним, что с 1 марта 2024 года в России стало возможным оформление краткосрочных полисов ОСАГО. Водители могут приобретать страховку на срок от одного дня до трех месяцев, в то время как ранее купить полис можно было только на год.