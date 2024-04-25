25 апреля 2024

В городе ЯНАО временно перекрывают движение транспорта. Карты

В Тарко-Сале временно изменилось движение городского транспорта
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Город. Курган, знак стоп, зима, проезд запрещен, автомобиль, схема объезда
В Тарко-Сале перекрывают выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева Фото:

В городе Тарко-Сале (ЯНАО) в связи с реконструкцией сетей водоотведения временно перекрывают выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева. Об этом сообщает telegram-канал «Пуровский район».

«Сегодня, 26 апреля, с 18:00 до 24:00 в связи с реконструкцией сетей водоотведения в Тарко-Сале будет временно перекрыт выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева», — говорится в сообщении. В муниципалитете предлагают схемы объезда.

Схема движения городского транспорта по маршруту №1
Схема движения городского транспорта по маршруту №1
Схема движения городского транспорта по маршруту № 2
Схема движения городского транспорта по маршруту № 2
Схема движения городского транспорта по маршруту № 5
Схема движения городского транспорта по маршруту № 5

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В городе Тарко-Сале (ЯНАО) в связи с реконструкцией сетей водоотведения временно перекрывают выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева. Об этом сообщает telegram-канал «Пуровский район». «Сегодня, 26 апреля, с 18:00 до 24:00 в связи с реконструкцией сетей водоотведения в Тарко-Сале будет временно перекрыт выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева», — говорится в сообщении. В муниципалитете предлагают схемы объезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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