В городе ЯНАО временно перекрывают движение транспорта. Карты

В Тарко-Сале временно изменилось движение городского транспорта

26 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале перекрывают выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Тарко-Сале (ЯНАО) в связи с реконструкцией сетей водоотведения временно перекрывают выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева. Об этом сообщает telegram-канал «Пуровский район». «Сегодня, 26 апреля, с 18:00 до 24:00 в связи с реконструкцией сетей водоотведения в Тарко-Сале будет временно перекрыт выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева», — говорится в сообщении. В муниципалитете предлагают схемы объезда. Схема движения городского транспорта по маршруту №1 URA.RU Схема движения городского транспорта по маршруту № 2 URA.RU Схема движения городского транспорта по маршруту № 5 URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Тарко-Сале (ЯНАО) в связи с реконструкцией сетей водоотведения временно перекрывают выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева. Об этом сообщает telegram-канал «Пуровский район». «Сегодня, 26 апреля, с 18:00 до 24:00 в связи с реконструкцией сетей водоотведения в Тарко-Сале будет временно перекрыт выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева», — говорится в сообщении. В муниципалитете предлагают схемы объезда.