В городе ЯНАО временно перекрывают движение транспорта. Карты

В Тарко-Сале перекрывают выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева
В городе Тарко-Сале (ЯНАО) в связи с реконструкцией сетей водоотведения временно перекрывают выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева. Об этом сообщает telegram-канал «Пуровский район».
«Сегодня, 26 апреля, с 18:00 до 24:00 в связи с реконструкцией сетей водоотведения в Тарко-Сале будет временно перекрыт выезд с улицы Мира на улицу Мезенцева», — говорится в сообщении. В муниципалитете предлагают схемы объезда.
Схема движения городского транспорта по маршруту №1
Схема движения городского транспорта по маршруту № 2
Схема движения городского транспорта по маршруту № 5
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