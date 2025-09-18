Пользователи из Югры, Ямала и Тюмени столкнулись с перебоями в работе интернет-провайдера «Метросеть» 18 сентября. Об этом сообщают данные мониторингового сервиса Downdetector.
«Ранним утром 18 сентября зафиксирован резкий всплеск обращений пользователей интернет-провайдера Метросеть. Жалобы начали поступать с 01:35 и касаются серьезных проблем в работе сервиса», — пишут на сайте.
Абонентов от общего числа жалоб из ХМАО оказалось 38%, из ЯНАО — 24%, а из Тюменской области — 20%. Большинство пользователей обратились с полным отсутствием домашнего интернета, проблемами с подключением к сети. Помимо этого поступили перебои со входом в личный кабинет.
Жалобы распределяются по типам устройств таким образом: 52,7% касаются Android-устройств, а 41,8% относятся к устройствам с операционной системой iOS. Также 5,5% связаны с компьютерами под управлением Windows.
Ранее URA.RU сообщало, что пользователи из разных регионов России столкнулись с перебоями в работе портала и мобильного приложения «Госуслуги» 14 сентября. Согласно данным, жалобы на сбои поступали из Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской, Томской, Брянской областей, а также Санкт-Петербурга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.