Ямальцы устроили ветеранам Тюмени праздник в преддверии Дня пожилого человека

Такие встречи делают жизнь ветеранов более яркой и насыщенной
Такие встречи делают жизнь ветеранов более яркой и насыщенной

Представительство Ямала в Тюменской области и землячество «Пуровчане» создали для ветеранов из тюменского пансионата концерт и мастер-классы. Праздник приурочен ко Дню пожилого человека. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал объединяет».

«По просьбе сотрудников тюменского пансионата для ветеранов войны и труда представительство региона в Тюменской области и члены землячества „Пуровчане“ организовали для постояльцев праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Члены землячества подарили ветеранам незабываемую концертную программу», — рассказывают в посте.

Мероприятие подарило ветеранам песни о Севере, картины от объединения «Фактурные художники Тюмени». Также провели оздоровительную пальчиковую гимнастику.

