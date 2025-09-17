Грузчики остались недовольны зарплатой после проделанной работы
Грузчики из ЯНАО приняли заявку на вынос дивана и шкафа, но ужаснулись состоянию квартиры и решили прибраться. Судя по фотографиям, жилплощадь была превращена в самую настоящую зловонную помойку.
«Приняли заявку вчера заявку на вывоз дивана и старого шкафа, а в итоге увидели вот это. По итогу 2,5 часа вдвоем прибирали квартиру. Запах был соответствующий». — написали ямальцы в группе «ЧП Ямал» VK.
По их словам, после проделанной работы, зарплата составила всего по 1400 рублей на каждого. При этом, у грузчиков «вонь уже сутки в носу стоит».
