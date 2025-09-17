Ямал уже начало накрывать первым снегом
Сегодня — 18 сентября — в селе Находка (ЯНАО) пошел первый снег. О этом сообщил глава поселения Петр Фудин.
«Всем доброе утро, добрый день! У нас сегодня пошел первый снег», — сказал Фудин в видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.
На кадрах вино, что в селе падают крупные хлопья. Сам глава Находки, кажется, тоже не ожидал такой погоды — на видео он стоит в одной футболке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!