17 сентября 2025

В ЯНАО пошел первый снег. Видео

Ямал уже начало накрывать первым снегом
Сегодня — 18 сентября — в селе Находка (ЯНАО) пошел первый снег. О этом сообщил глава поселения Петр Фудин.

«Всем доброе утро, добрый день! У нас сегодня пошел первый снег», — сказал Фудин в видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.

На кадрах вино, что в селе падают крупные хлопья. Сам глава Находки, кажется, тоже не ожидал такой погоды — на видео он стоит в одной футболке.

