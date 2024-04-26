В ХМАО умер мужчина, которого в супермаркете ударил ножом подросток

26 апреля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

В супермаркете Нижневартовска подросток нанес ножевое ранение мужчине Фото: Стас Этвеш © URA.RU В больнице Нижневартовска (ХМАО) умер мужчина, которого ранил ножом 17-летний парень. Конфликт произошел в супермаркете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. «Материалы проверки будут переданы в СУ СК по ХМАО для принятия процессуального решения. Речь будет идти о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что мужчина умер в больницы. Сообщалось, что в одном из супермаркетов Нижневартовска в результате конфликта подросток нанес ножевое ранение взрослому мужчине. Предварительно, последний приставал к подруге юноши. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Виновник происшествия был доставлен в отдел полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больнице Нижневартовска (ХМАО) умер мужчина, которого ранил ножом 17-летний парень. Конфликт произошел в супермаркете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. «Материалы проверки будут переданы в СУ СК по ХМАО для принятия процессуального решения. Речь будет идти о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что мужчина умер в больницы. Сообщалось, что в одном из супермаркетов Нижневартовска в результате конфликта подросток нанес ножевое ранение взрослому мужчине. Предварительно, последний приставал к подруге юноши. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Виновник происшествия был доставлен в отдел полиции.