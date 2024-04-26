В ХМАО умер мужчина, которого в супермаркете ударил ножом подросток

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В супермаркете Нижневартовска подросток нанес ножевое ранение мужчине Фото:

В больнице Нижневартовска (ХМАО) умер мужчина, которого ранил ножом 17-летний парень. Конфликт произошел в супермаркете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«Материалы проверки будут переданы в СУ СК по ХМАО для принятия процессуального решения. Речь будет идти о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что мужчина умер в больницы.

Сообщалось, что в одном из супермаркетов Нижневартовска в результате конфликта подросток нанес ножевое ранение взрослому мужчине. Предварительно, последний приставал к подруге юноши. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Виновник происшествия был доставлен в отдел полиции.

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В больнице Нижневартовска (ХМАО) умер мужчина, которого ранил ножом 17-летний парень. Конфликт произошел в супермаркете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. «Материалы проверки будут переданы в СУ СК по ХМАО для принятия процессуального решения. Речь будет идти о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что мужчина умер в больницы. Сообщалось, что в одном из супермаркетов Нижневартовска в результате конфликта подросток нанес ножевое ранение взрослому мужчине. Предварительно, последний приставал к подруге юноши. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Виновник происшествия был доставлен в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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