В ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете

В одном из супермаркетов Нижневартовска в результате конфликта 16-летний подросток нанес ножевое ранение взрослому мужчине. По предварительным данным, последний приставал к подруге юноши. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«У пострадавшего мужчины в магазине случился конфликт с подростком, после чего 16-летний юноша ударил мужчину ножом. Сам нападавший утверждает, что сделал это так как мужчина приставал к его подруге», — рассказал инсайдер. Предварительно известно, что ранение не тяжелое и жизни пострадавшего ничего не угрожает.
В пресс-службе УМВД Нижневартовска подтвердили информацию о нападении. «Поступило сообщение о том, что мужчине с ножевым ранением оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Установлен гражданин, предположительно причинивший потерпевшему ножевое ранение, сейчас он доставлен в отдел полиции», — сообщили в полиции города.
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