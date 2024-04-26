В ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете

26 апреля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

16-летний подросток нанес мужчине ножевое ранение из-за конфликта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В одном из супермаркетов Нижневартовска в результате конфликта 16-летний подросток нанес ножевое ранение взрослому мужчине. По предварительным данным, последний приставал к подруге юноши. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «У пострадавшего мужчины в магазине случился конфликт с подростком, после чего 16-летний юноша ударил мужчину ножом. Сам нападавший утверждает, что сделал это так как мужчина приставал к его подруге», — рассказал инсайдер. Предварительно известно, что ранение не тяжелое и жизни пострадавшего ничего не угрожает. В пресс-службе УМВД Нижневартовска подтвердили информацию о нападении. «Поступило сообщение о том, что мужчине с ножевым ранением оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Установлен гражданин, предположительно причинивший потерпевшему ножевое ранение, сейчас он доставлен в отдел полиции», — сообщили в полиции города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из супермаркетов Нижневартовска в результате конфликта 16-летний подросток нанес ножевое ранение взрослому мужчине. По предварительным данным, последний приставал к подруге юноши. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «У пострадавшего мужчины в магазине случился конфликт с подростком, после чего 16-летний юноша ударил мужчину ножом. Сам нападавший утверждает, что сделал это так как мужчина приставал к его подруге», — рассказал инсайдер. Предварительно известно, что ранение не тяжелое и жизни пострадавшего ничего не угрожает. В пресс-службе УМВД Нижневартовска подтвердили информацию о нападении. «Поступило сообщение о том, что мужчине с ножевым ранением оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Установлен гражданин, предположительно причинивший потерпевшему ножевое ранение, сейчас он доставлен в отдел полиции», — сообщили в полиции города.