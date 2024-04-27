Курганские общественники хотят обратиться в Минздрав из-за судов с медиками

Общественники предлагают ввести аудиофиксацию приемов пациентов в больницах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественники Шадринска Курганской области готовят обращение в Минздрав с предложением ввести аудиозапись приемов пациентов врачами в больницах. Это поможет судам разобраться в спорных вопросах оказания медпомощи, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. Сейчас такой спорный вопрос рассматривает Шадринский суд по иску местной жительницы к Курганскому перинатальному центру из-за гибели ребенка в утробе.

«Мы готовим обращение в Минздрав о том, чтобы в больницах повсеместно велась аудиозапись приемов пациентов. Это практика поможет судам установить истину в спорах пациентов с медработниками. Шадринский суд рассматривает иск Оксаны Мешковой к Курганскому перинатальному центру. Истец утверждает: она обращалась к медработникам с жалобой, что ребенок стал плохо шевелиться. Есть свидетели — соседка по палате и подруга. Если бы была аудиозапись разговоров с медиками, она стала бы доказательством», — говорит Андрюков.

Обращение от лица общественников Шадринска будет направлено в Минздрав в мае. Андрюков уточнил, что аудиозапись нужна прежде всего во время приема пациентов врачами скорой помощи и больниц (в том числе перинатального центра), где чаще всего возникают серьезные споры пациентов с медиками.

Ранее URA.RU писало, что в Москве введена практика аудиозаписи приемов врачей. Проект начали для повышения качества обслуживания и исключения неуважительного общения с пациентами. В Курганской области пока ведется аудиозапись телефонных разговоров пациентов при обращении в медицинские учреждения.

В январе 2023 года в перинатальном центре Кургана у беременной женщины погиб ребенок. Жительница Шадринска Оксана Мешкова поступила в больницу на 39 неделе беременности. Женщина жаловалась на слабые шевеления плода, но медики не предприняли экстренных мер. Семья предъявила иск к перинатальному центру на сумму 15 млн рублей. Супруги побывали на шоу НТВ «За гранью», где рассказали о трагедии в перинатальном центре. В марте в суд поступила экспертиза, слушание продолжается.