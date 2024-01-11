Baza: московских врачей начнут прослушивать, чтобы исключить хамство на приемах

В Москве будет введена практика аудиозаписи приемов врачей. Это произойдет с целью повышения качества обслуживания и исключения неуважительного общения с пациентами.
«Для контроля во всех кабинетах врачей в поликлиниках установят аудиозаписывающие устройства», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что врачебные кабинеты, за исключением стоматологических, будут оборудованы подобными устройствами по приказу Департамента здравоохранения Москвы, выданному в конце 2023 года.
Документ также содержит правила общения для врачей, включая запрет на шутки над пациентами и критику коллег, а также рекомендации по вежливым фразам и использованию приветствия «Вы». Записи будут использоваться для анализа и разработки программ повышения квалификации врачей. Безопасность конфиденциальных данных будет обеспечена, передали в telegram-канале.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.