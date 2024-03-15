Поступила экспертиза по иску к перинатальному центру Кургана из-за гибели плода

15 марта 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Супруги из Шадринска судятся с перинатальным центром Кургана из-за гибели ребенка в утробе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шадринский суд возобновил производство по иску супругов Мешковых к Курганскому перинатальному центру из-за гибели ребенка в утробе матери в январе 2023 года. Поступила экспертиза, назначенная судом, и были допрошены свидетели, рассказал URA.RU представитель истцов Александр Андрюков. «Эксперты заключили, что дефектов в работе врачей не было. При этом эксперты говорят, что если бы пациентка обратилась к врачам в момент, когда почувствовала, что плод плохо шевелится, и были бы экстренно применены меры родовспоможения, то ребенок мог выжить. В суде допросили свидетелей. Утром 27 января 2023 года Оксана Мешкова во время обхода говорила врачу, что ребенок плохо шевелится, у нее есть повышенное давление. Это слышала соседка по палате. Также подруга истца по телефону вечером слышала, как Мешкова сообщила медработнику на посту, что ребенок плохо шевелится. Ей медсестра ответила, что обследования проводятся по назначению врача и утром будут проведены. Но утром медики определили смерть плода», — рассказал Андрюков. Представитель истцов также просил суд затребовать дополнительные медицинские документы. Следующее заседание суда назначено на 28 марта. URA.RU писало, что в январе 2023 года в перинатальном центре Кургана у беременной погиб ребенок. Женщина поступила в больницу из Шадринска на 39 неделе беременности. Позже пациентка жаловалась, что перестала ощущать шевеления плода, но медики не предприняли экстренных мер. Утром 28 января медики констатировали гибель плода в утробе. В депздраве тогда сообщили, что при поступлении пациентке были проведены все обследования согласно протоколам Минздрава и состоянию женщины. Патологий тогда не обнаружили. Семья предъявила иск к перинатальному центру на сумму 15 млн рублей, еще 2,5 млн шадринцы требуют с городской больницы Шадринска. Супруги побывали на шоу НТВ «За гранью», где рассказали о трагедии в перинатальном центре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шадринский суд возобновил производство по иску супругов Мешковых к Курганскому перинатальному центру из-за гибели ребенка в утробе матери в январе 2023 года. Поступила экспертиза, назначенная судом, и были допрошены свидетели, рассказал URA.RU представитель истцов Александр Андрюков. «Эксперты заключили, что дефектов в работе врачей не было. При этом эксперты говорят, что если бы пациентка обратилась к врачам в момент, когда почувствовала, что плод плохо шевелится, и были бы экстренно применены меры родовспоможения, то ребенок мог выжить. В суде допросили свидетелей. Утром 27 января 2023 года Оксана Мешкова во время обхода говорила врачу, что ребенок плохо шевелится, у нее есть повышенное давление. Это слышала соседка по палате. Также подруга истца по телефону вечером слышала, как Мешкова сообщила медработнику на посту, что ребенок плохо шевелится. Ей медсестра ответила, что обследования проводятся по назначению врача и утром будут проведены. Но утром медики определили смерть плода», — рассказал Андрюков. Представитель истцов также просил суд затребовать дополнительные медицинские документы. Следующее заседание суда назначено на 28 марта. URA.RU писало, что в январе 2023 года в перинатальном центре Кургана у беременной погиб ребенок. Женщина поступила в больницу из Шадринска на 39 неделе беременности. Позже пациентка жаловалась, что перестала ощущать шевеления плода, но медики не предприняли экстренных мер. Утром 28 января медики констатировали гибель плода в утробе. В депздраве тогда сообщили, что при поступлении пациентке были проведены все обследования согласно протоколам Минздрава и состоянию женщины. Патологий тогда не обнаружили. Семья предъявила иск к перинатальному центру на сумму 15 млн рублей, еще 2,5 млн шадринцы требуют с городской больницы Шадринска. Супруги побывали на шоу НТВ «За гранью», где рассказали о трагедии в перинатальном центре.