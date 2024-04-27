Макрон объявил о новых поставках оружия для ВСУ от Германии и Франции

28 апреля 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Макрон объявил о новых поставках оружия Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция и Германия намерены осуществить поставки помощи Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает французский информационный портал DNA. «Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим — США, Германия, мы (Франция — прим. URA.RU). В ближайшие месяцы украинцы смогут сопротивляться больше», — сказал Макрон во время общения с молодежью в Европейской школе в Страсбурге. Российская сторона рассматривает поставки вооружений от западных стран как препятствие для достижения мирного урегулирования конфликта и предупреждает о возможных последствиях таких действий. Сергей Лавров, глава МИД РФ, ранее указал на прямое участие США и НАТО в конфликте через подготовку кадров и поставки оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция и Германия намерены осуществить поставки помощи Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает французский информационный портал DNA. «Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим — США, Германия, мы (Франция — прим. URA.RU). В ближайшие месяцы украинцы смогут сопротивляться больше», — сказал Макрон во время общения с молодежью в Европейской школе в Страсбурге. Российская сторона рассматривает поставки вооружений от западных стран как препятствие для достижения мирного урегулирования конфликта и предупреждает о возможных последствиях таких действий. Сергей Лавров, глава МИД РФ, ранее указал на прямое участие США и НАТО в конфликте через подготовку кадров и поставки оружия.