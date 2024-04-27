27 апреля 2024

Макрон объявил о новых поставках оружия для ВСУ от Германии и Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон объявил о новых поставках оружия Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция и Германия намерены осуществить поставки помощи Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает французский информационный портал DNA.

«Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим — США, Германия, мы (Франция — прим. URA.RU). В ближайшие месяцы украинцы смогут сопротивляться больше», — сказал Макрон во время общения с молодежью в Европейской школе в Страсбурге.

Российская сторона рассматривает поставки вооружений от западных стран как препятствие для достижения мирного урегулирования конфликта и предупреждает о возможных последствиях таких действий. Сергей Лавров, глава МИД РФ, ранее указал на прямое участие США и НАТО в конфликте через подготовку кадров и поставки оружия.

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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция и Германия намерены осуществить поставки помощи Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает французский информационный портал DNA. «Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим — США, Германия, мы (Франция — прим. URA.RU). В ближайшие месяцы украинцы смогут сопротивляться больше», — сказал Макрон во время общения с молодежью в Европейской школе в Страсбурге. Российская сторона рассматривает поставки вооружений от западных стран как препятствие для достижения мирного урегулирования конфликта и предупреждает о возможных последствиях таких действий. Сергей Лавров, глава МИД РФ, ранее указал на прямое участие США и НАТО в конфликте через подготовку кадров и поставки оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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