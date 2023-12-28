Лавров: Россия готова к любому развитию событий в отношениях с США

Лавров: США назвали Россию врагом, мы готовы к любому развитию событий
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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
По словам Лаврова, Россию не раз пытались покорить Фото:

США назвала Россию врагом. На это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна готова к любому развитию событий между ней и Соединенными Штатами. Помимо прочего, тактика США по стратегическому поражению РФ с треском провалилась.

«А некоторые даже, как министр обороны США, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия-24». Он добавил, что страну не раз пытались подчинить и покорить. Кроме того, по словам главы МИД РФ, западная тактика стратегического поражения страны не увенчалась успехом.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада осознали свое бессилие перед Россией. Они не смогут уничтожить страну или привести к ее распаду. Но они боятся признавать это перед циклом выборов.

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США назвала Россию врагом. На это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна готова к любому развитию событий между ней и Соединенными Штатами. Помимо прочего, тактика США по стратегическому поражению РФ с треском провалилась. «А некоторые даже, как министр обороны США, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия-24». Он добавил, что страну не раз пытались подчинить и покорить. Кроме того, по словам главы МИД РФ, западная тактика стратегического поражения страны не увенчалась успехом. Ранее Лавров заявил, что страны Запада осознали свое бессилие перед Россией. Они не смогут уничтожить страну или привести к ее распаду. Но они боятся признавать это перед циклом выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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