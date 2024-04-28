28 апреля 2024

Курганские власти назвали стройматериалы, за рост цен на которые могут наказать

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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, стройматериалы, доска, дерево, брус, лесоматериалы
Курганские магазины стройматериалов взяли под контроль Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганские власти определили список строительных материалов, за стоимостью которых наблюдают во избежание необоснованного роста цен на фоне паводка. В него вошли линолеум, гипсокартон, обои, цемент, краска и пиломатериалы, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Мониторинг проводится в отношении наиболее востребованных строительных материалов таких как: линолеум, гипсокартон, обои, цемент, пиломатериалы, краска. В настоящее время основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют. Дефицита указанных товаров не наблюдается», — говорится в сообщении областного правительства.

По словам замгубернатора по экономической политике Сергея Гаврина, контроль за стоимостью стройматериалов ведется ежедневно. В адрес магазинов Управление федеральной антимонопольной службы и прокуратура Курганской области направили предостережения на необоснованное повышение цен. Ведомства также контролируют ситуацию. Граждане могут сообщить о фактах необоснованного повышения цен на горячую линию антимонопольной службы.

Ранее власти уже заявляли, что возьмут ситуацию с ценами на стройматериалы на контроль. Из-за рекордного паводка в области пострадали тысячи домов и построек. Жители опасаются роста цен.

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Курганские власти определили список строительных материалов, за стоимостью которых наблюдают во избежание необоснованного роста цен на фоне паводка. В него вошли линолеум, гипсокартон, обои, цемент, краска и пиломатериалы, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Мониторинг проводится в отношении наиболее востребованных строительных материалов таких как: линолеум, гипсокартон, обои, цемент, пиломатериалы, краска. В настоящее время основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют. Дефицита указанных товаров не наблюдается», — говорится в сообщении областного правительства. По словам замгубернатора по экономической политике Сергея Гаврина, контроль за стоимостью стройматериалов ведется ежедневно. В адрес магазинов Управление федеральной антимонопольной службы и прокуратура Курганской области направили предостережения на необоснованное повышение цен. Ведомства также контролируют ситуацию. Граждане могут сообщить о фактах необоснованного повышения цен на горячую линию антимонопольной службы. Ранее власти уже заявляли, что возьмут ситуацию с ценами на стройматериалы на контроль. Из-за рекордного паводка в области пострадали тысячи домов и построек. Жители опасаются роста цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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