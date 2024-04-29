29 апреля 2024

Адвокат Михаила Ефремова Пашаев при смерти после ранения на СВО

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Пашаев получил ранение в зоне СВО, пишет «СтарХит»
Пашаев получил ранение в зоне СВО, пишет «СтарХит»
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Спецоперация РФ на Украине

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев при смерти после ранения на СВО. Об этом рассказал близкий друг и помощник Пашаева.

«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти: с дрона на подразделение сбросили снаряд. Он в сознании, но ситуация очень сложная», -пишет «СтарХит», ссылаясь на источник. Собеседник уточнил, что несколько часов назад группа бойцов, в числе которых был и экс-защитник актера Ефремова, попала под обстрел под Угледаром. Уточняется, что у Пашаева прострелена нога и сильная контузия.

По данным SHOT, муж блогера Елены Блиновской Алексей служит в зоне СВО вместе с Пашаевым. Позже сам Пашаев подтвердил службу на СВО с Блиновским, пишут «Известия».

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев при смерти после ранения на СВО. Об этом рассказал близкий друг и помощник Пашаева. «Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти: с дрона на подразделение сбросили снаряд. Он в сознании, но ситуация очень сложная», -пишет «СтарХит», ссылаясь на источник. Собеседник уточнил, что несколько часов назад группа бойцов, в числе которых был и экс-защитник актера Ефремова, попала под обстрел под Угледаром. Уточняется, что у Пашаева прострелена нога и сильная контузия. По данным SHOT, муж блогера Елены Блиновской Алексей служит в зоне СВО вместе с Пашаевым. Позже сам Пашаев подтвердил службу на СВО с Блиновским, пишут «Известия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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