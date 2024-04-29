Адвокат Михаила Ефремова Пашаев при смерти после ранения на СВО

30 апреля 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Пашаев получил ранение в зоне СВО, пишет «СтарХит» Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев при смерти после ранения на СВО. Об этом рассказал близкий друг и помощник Пашаева. «Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти: с дрона на подразделение сбросили снаряд. Он в сознании, но ситуация очень сложная», -пишет «СтарХит», ссылаясь на источник. Собеседник уточнил, что несколько часов назад группа бойцов, в числе которых был и экс-защитник актера Ефремова, попала под обстрел под Угледаром. Уточняется, что у Пашаева прострелена нога и сильная контузия. По данным SHOT, муж блогера Елены Блиновской Алексей служит в зоне СВО вместе с Пашаевым. Позже сам Пашаев подтвердил службу на СВО с Блиновским, пишут «Известия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев при смерти после ранения на СВО. Об этом рассказал близкий друг и помощник Пашаева. «Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти: с дрона на подразделение сбросили снаряд. Он в сознании, но ситуация очень сложная», -пишет «СтарХит», ссылаясь на источник. Собеседник уточнил, что несколько часов назад группа бойцов, в числе которых был и экс-защитник актера Ефремова, попала под обстрел под Угледаром. Уточняется, что у Пашаева прострелена нога и сильная контузия. По данным SHOT, муж блогера Елены Блиновской Алексей служит в зоне СВО вместе с Пашаевым. Позже сам Пашаев подтвердил службу на СВО с Блиновским, пишут «Известия».