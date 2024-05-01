США ввели санкции против энергетических и технологических проектов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Санкционная политика США направлена на ослабление России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели санкции против российских энергетических и технологических проектов РФ. Под санкционный удар попали две энергетические компании «Нефтегазстрой», АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд научно-исследовательских и конструкторских бюро. Об этом заявили в Министерстве финансов США.

«Минфин США вводит санкции на две находящиеся в РФ организации, участвующие в газостроительных проектах — «Нефтегазстрой» и АО ВНИПИ «Газдобыча. Цель — затормозить развитие энергетических проектов России и ограничить ее будущие доходы», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина.

Антироссийские санкции также были введены на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК «Аргус-НВ», сообщил американский минфин. АО ЦКБА входит в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех». Также США ввели санкции против Волгоградского тракторного завода.

Минфин США также объявил о введении санкций в отношении ряда российских граждан. Под попали конструктор танка «Армата» Андрей Терликов и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США ввели санкции против российских энергетических и технологических проектов РФ. Под санкционный удар попали две энергетические компании «Нефтегазстрой», АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд научно-исследовательских и конструкторских бюро. Об этом заявили в Министерстве финансов США. «Минфин США вводит санкции на две находящиеся в РФ организации, участвующие в газостроительных проектах — «Нефтегазстрой» и АО ВНИПИ «Газдобыча. Цель — затормозить развитие энергетических проектов России и ограничить ее будущие доходы», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина. Антироссийские санкции также были введены на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК «Аргус-НВ», сообщил американский минфин. АО ЦКБА входит в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех». Также США ввели санкции против Волгоградского тракторного завода. Минфин США также объявил о введении санкций в отношении ряда российских граждан. Под попали конструктор танка «Армата» Андрей Терликов и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...