В мире США США ввели санкции против энергетических и технологических проектов РФ 01 мая 2024 в 23:43 Размер текста - 17 + Санкционная политика США направлена на ослабление России Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США ввели санкции против российских энергетических и технологических проектов РФ. Под санкционный удар попали две энергетические компании «Нефтегазстрой», АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд научно-исследовательских и конструкторских бюро. Об этом заявили в Министерстве финансов США. «Минфин США вводит санкции на две находящиеся в РФ организации, участвующие в газостроительных проектах — «Нефтегазстрой» и АО ВНИПИ «Газдобыча. Цель — затормозить развитие энергетических проектов России и ограничить ее будущие доходы», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина. Антироссийские санкции также были введены на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК «Аргус-НВ», сообщил американский минфин. АО ЦКБА входит в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех». Также США ввели санкции против Волгоградского тракторного завода. Минфин США также объявил о введении санкций в отношении ряда российских граждан. Под попали конструктор танка «Армата» Андрей Терликов и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! США ввели санкции против российских энергетических и технологических проектов РФ. Под санкционный удар попали две энергетические компании «Нефтегазстрой», АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд научно-исследовательских и конструкторских бюро. Об этом заявили в Министерстве финансов США. «Минфин США вводит санкции на две находящиеся в РФ организации, участвующие в газостроительных проектах — «Нефтегазстрой» и АО ВНИПИ «Газдобыча. Цель — затормозить развитие энергетических проектов России и ограничить ее будущие доходы», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина. Антироссийские санкции также были введены на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК «Аргус-НВ», сообщил американский минфин. АО ЦКБА входит в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех». Также США ввели санкции против Волгоградского тракторного завода. Минфин США также объявил о введении санкций в отношении ряда российских граждан. Под попали конструктор танка «Армата» Андрей Терликов и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям