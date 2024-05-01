США ввели санкции против конструктора танка «Армата» и директора завода «Урал»

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Минфин США ввел новый санкции против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ряда российских граждан, в том числе конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Также под санкции попал и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

«Терликов, Андрей Леонидович», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина. Санкции были введены в рамках политики США по ограничению экспорта российских технологий и продукции. В санкции также был включен Павел Яковлев, руководитель автомобильного завода «Урал».

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Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ряда российских граждан, в том числе конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Также под санкции попал и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев. «Терликов, Андрей Леонидович», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина. Санкции были введены в рамках политики США по ограничению экспорта российских технологий и продукции. В санкции также был включен Павел Яковлев, руководитель автомобильного завода «Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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