США ввели санкции против конструктора танка «Армата» и директора завода «Урал»

01 мая 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Минфин США ввел новый санкции против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ряда российских граждан, в том числе конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Также под санкции попал и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев. «Терликов, Андрей Леонидович», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина. Санкции были введены в рамках политики США по ограничению экспорта российских технологий и продукции. В санкции также был включен Павел Яковлев, руководитель автомобильного завода «Урал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ряда российских граждан, в том числе конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Также под санкции попал и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев. «Терликов, Андрей Леонидович», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина. Санкции были введены в рамках политики США по ограничению экспорта российских технологий и продукции. В санкции также был включен Павел Яковлев, руководитель автомобильного завода «Урал».