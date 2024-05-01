США ввели санкции против конструктора танка «Армата» и директора завода «Урал»

Минфин США ввел новый санкции против РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ряда российских граждан, в том числе конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Также под санкции попал и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.
«Терликов, Андрей Леонидович», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина. Санкции были введены в рамках политики США по ограничению экспорта российских технологий и продукции. В санкции также был включен Павел Яковлев, руководитель автомобильного завода «Урал».
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