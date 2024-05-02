Reuters: у России есть два ответа на конфискацию замороженных активов

02 мая 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Москва способна заморозить западные активы, используя два метода, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может конфисковать западные ценные бумаги, которые хранятся на спецсчетах, а также заблокировать небиржевые активы. Таким образом Москва ответит на конфискацию замороженных активов, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов. «Эксперты пришли к единому мнению, что одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах типа «С». «Кроме того, правительство может рассмотреть меры по блокированию небиржевых активов, которые все еще принадлежат недружественным странам», — говорится в материале . Отмечается, что счета типа «С» заблокированы с начала спецоперации. В январе президент России Владимир Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И». Первые используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. После начала спецоперации страны Запада заморозили более 300 миллиардов долларов российских активов. Такой статистикой делился минфин США. Сейчас Запад хочет предоставить российские деньги Украине. Они будут начислены на спецсчет, доходы с которого будут инвестироваться в экономику Украины. Руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что без финансовой помощи Украина быстро израсходует свои средства, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может конфисковать западные ценные бумаги, которые хранятся на спецсчетах, а также заблокировать небиржевые активы. Таким образом Москва ответит на конфискацию замороженных активов, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов. «Эксперты пришли к единому мнению, что одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах типа «С». «Кроме того, правительство может рассмотреть меры по блокированию небиржевых активов, которые все еще принадлежат недружественным странам», — говорится в материале. Отмечается, что счета типа «С» заблокированы с начала спецоперации. В январе президент России Владимир Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И». Первые используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. После начала спецоперации страны Запада заморозили более 300 миллиардов долларов российских активов. Такой статистикой делился минфин США. Сейчас Запад хочет предоставить российские деньги Украине. Они будут начислены на спецсчет, доходы с которого будут инвестироваться в экономику Украины. Руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что без финансовой помощи Украина быстро израсходует свои средства, передает МК.RU.