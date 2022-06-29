США заморозили более 300 миллиардов долларов активов РФ

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США заморозили около 300 млрд долларов Центробанка РФ Фото:
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За последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства финансов США.

«За 100 дней заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и экономических ресурсах на сумму более 30 миллиардов долларов. Иммобилизованы активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов», — говорится в сообщении Минфина США.

США стали замораживать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «объявил войну всему русскому миру», пишет RT.

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За последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства финансов США. «За 100 дней заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и экономических ресурсах на сумму более 30 миллиардов долларов. Иммобилизованы активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов», — говорится в сообщении Минфина США. США стали замораживать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «объявил войну всему русскому миру», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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