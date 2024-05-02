Песков раскрыл, о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Китае

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят международную безопасность

02 мая 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Песков раскрыл, о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Китае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопросы международной и региональной безопасности будут в повестке переговоров лидеров России и Китая во время недавно анонсированного визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об отказе Китая вести переговоры с США по ядерному оружию и контролю за вооружениями. «Так или иначе вопросы международной и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», — отметил Песков. Даты визита стороны пока не анонсировали, но о том, что визит планируется, сообщил сам президент Путин на съезде РСПП. В Госдепе США заявили, что Китай отказался от переговоров по контролю над вооружением и нераспространением ядерного оружия. Это произошло на фоне того, что Штаты развернули на Филиппинах свои ракетные комплексы наземного базирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопросы международной и региональной безопасности будут в повестке переговоров лидеров России и Китая во время недавно анонсированного визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об отказе Китая вести переговоры с США по ядерному оружию и контролю за вооружениями. «Так или иначе вопросы международной и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», — отметил Песков. Даты визита стороны пока не анонсировали, но о том, что визит планируется, сообщил сам президент Путин на съезде РСПП. В Госдепе США заявили, что Китай отказался от переговоров по контролю над вооружением и нераспространением ядерного оружия. Это произошло на фоне того, что Штаты развернули на Филиппинах свои ракетные комплексы наземного базирования.