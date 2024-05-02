Песков раскрыл, о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Китае

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят международную безопасность
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков раскрыл, о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Китае Фото:

Вопросы международной и региональной безопасности будут в повестке переговоров лидеров России и Китая во время недавно анонсированного визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об отказе Китая вести переговоры с США по ядерному оружию и контролю за вооружениями.

«Так или иначе вопросы международной и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», — отметил Песков. Даты визита стороны пока не анонсировали, но о том, что визит планируется, сообщил сам президент Путин на съезде РСПП.

В Госдепе США заявили, что Китай отказался от переговоров по контролю над вооружением и нераспространением ядерного оружия. Это произошло на фоне того, что Штаты развернули на Филиппинах свои ракетные комплексы наземного базирования.

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Вопросы международной и региональной безопасности будут в повестке переговоров лидеров России и Китая во время недавно анонсированного визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об отказе Китая вести переговоры с США по ядерному оружию и контролю за вооружениями. «Так или иначе вопросы международной и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», — отметил Песков. Даты визита стороны пока не анонсировали, но о том, что визит планируется, сообщил сам президент Путин на съезде РСПП. В Госдепе США заявили, что Китай отказался от переговоров по контролю над вооружением и нераспространением ядерного оружия. Это произошло на фоне того, что Штаты развернули на Филиппинах свои ракетные комплексы наземного базирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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