Арестованная Блиновская решила стать банкротом

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Блиновская намерена просить признать ее банкротом Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой о признании ее банкротом. Эту информацию подтверждают данные из Федресурса.

«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы», — говорится на сайте Федресурса. Отмечается, что блогер подаст заявление о признании себя несостоятельным (банкротом).

Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, ее долг составил более 918 миллионов рублей. Ранее ее оставили под стражей до 26 июля. Блогер заявила, что готова погасить долги по налогам, если следствие согласится снять арест с части ее имущества.

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Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой о признании ее банкротом. Эту информацию подтверждают данные из Федресурса. «Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы», — говорится на сайте Федресурса. Отмечается, что блогер подаст заявление о признании себя несостоятельным (банкротом). Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, ее долг составил более 918 миллионов рублей. Ранее ее оставили под стражей до 26 июля. Блогер заявила, что готова погасить долги по налогам, если следствие согласится снять арест с части ее имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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