Арестованная Блиновская решила стать банкротом

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой о признании ее банкротом. Эту информацию подтверждают данные из Федресурса.
«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы», — говорится на сайте Федресурса. Отмечается, что блогер подаст заявление о признании себя несостоятельным (банкротом).
Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, ее долг составил более 918 миллионов рублей. Ранее ее оставили под стражей до 26 июля. Блогер заявила, что готова погасить долги по налогам, если следствие согласится снять арест с части ее имущества.
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Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой о признании ее банкротом. Эту информацию подтверждают данные из Федресурса. «Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы», — говорится на сайте Федресурса. Отмечается, что блогер подаст заявление о признании себя несостоятельным (банкротом). Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, ее долг составил более 918 миллионов рублей. Ранее ее оставили под стражей до 26 июля. Блогер заявила, что готова погасить долги по налогам, если следствие согласится снять арест с части ее имущества.