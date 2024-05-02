Арестованная Блиновская решила стать банкротом

02 мая 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Блиновская намерена просить признать ее банкротом Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой о признании ее банкротом. Эту информацию подтверждают данные из Федресурса. «Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы», — говорится на сайте Федресурса. Отмечается, что блогер подаст заявление о признании себя несостоятельным (банкротом). Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, ее долг составил более 918 миллионов рублей. Ранее ее оставили под стражей до 26 июля. Блогер заявила, что готова погасить долги по налогам, если следствие согласится снять арест с части ее имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой о признании ее банкротом. Эту информацию подтверждают данные из Федресурса. «Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы», — говорится на сайте Федресурса. Отмечается, что блогер подаст заявление о признании себя несостоятельным (банкротом). Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, ее долг составил более 918 миллионов рублей. Ранее ее оставили под стражей до 26 июля. Блогер заявила, что готова погасить долги по налогам, если следствие согласится снять арест с части ее имущества.