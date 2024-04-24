Мосгорсуд отказался отпускать Блиновскую из-под ареста

24 апреля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская останется в СИЗО еще на три месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU Блогера Елену Блиновскую оставили под стражей до 26 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Во время заседания суда блогер заявила, что готова погасить долги по налогам, если следствие согласится снять арест с части ее имущества. «Постановлением Московского городского суда Блиновской Елене Олеговне продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2024 года», — передает пресс-служба судов в своем telegram-канале. В СИЗО блогер находится с 22 января. Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов за период с 2019 по 2021 годы. По данным следствия, долг блогера составил более 918 миллионов рублей. С апреля 2023 года она находилась под домашним арестом. В январе 2024 года суд отправил блогера в СИЗО. Ее муж, Алексей Блиновский, отправился в зону СВО. По данным telegram-канала Shot, таким образом он пытался спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогера Елену Блиновскую оставили под стражей до 26 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Во время заседания суда блогер заявила, что готова погасить долги по налогам, если следствие согласится снять арест с части ее имущества. «Постановлением Московского городского суда Блиновской Елене Олеговне продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2024 года», — передает пресс-служба судов в своем telegram-канале. В СИЗО блогер находится с 22 января. Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов за период с 2019 по 2021 годы. По данным следствия, долг блогера составил более 918 миллионов рублей. С апреля 2023 года она находилась под домашним арестом. В январе 2024 года суд отправил блогера в СИЗО. Ее муж, Алексей Блиновский, отправился в зону СВО. По данным telegram-канала Shot, таким образом он пытался спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО.