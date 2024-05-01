01 мая 2024

Против ямальских компаний ввели санкции, а Путин отметил заслуги жителей ЯНАО: события 2 мая

Путин отметил заслуги пятерых жителей ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Путин отметил заслуги жителей ЯНАО Фото:

США ввели санкции против четырех компаний из ЯНАО, президент РФ Владимир Путин объявил благодарность пятерым ямальцам, а Салехард готовится ко Дню Победы и запускает автобус с песнями военных лет. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.

  • Власти США ввели персональные санкции против ямальских компаний. В перечень попали: ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», АО «Ямалпромгеофизика» и ООО «Стройтрансгаз-М».
  • Путин отметил заслуги пятерых жителей ЯНАО. Благодарность от главы государства получили работники образования и сотрудники рыбных хозяйств.
  • Александр Бондарчук отказался заявлять свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ноябрьска. Бондарчук имеет репутацию «неудобного» депутата, который вступает в конфронтацию с руководством.
  • Авиакомпания «Ямал» раздаст 15 тысяч новых дорожных наборов для детей. Юные путешественники разных возрастов получат два тематических набора для приятного времяпрепровождения во время полета.
  • Поисковики из Пуровского района обнаружили останки семерых бойцов Красной Армии. Экспедиция проходит в деревне Демяхи Тверской области.
  • Экологи оценили разлив нефти в ЯНАО на 82 миллиона рублей. В текущем году разливы углеводородов на месторождениях, осваиваемых дочерними предприятиями «Роснефти», происходят ежемесячно.
  • Родион Соколовский назначен на должность заместителя генерального директора — главного геолога ООО «Газпром добыча Надым». Ученый имеет 30-летний стаж работы и ранее руководил геологическим отделом.
  • В Салехарде запускают автобус, в котором можно будет услышать песни военных лет. Музыканты и артисты будут исполнять легендарные произведения «Синий платочек», «Первым делом самолеты», «Смуглянка», «Катюша».

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США ввели санкции против четырех компаний из ЯНАО, президент РФ Владимир Путин объявил благодарность пятерым ямальцам, а Салехард готовится ко Дню Победы и запускает автобус с песнями военных лет. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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