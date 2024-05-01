Против ямальских компаний ввели санкции, а Путин отметил заслуги жителей ЯНАО: события 2 мая

Путин отметил заслуги пятерых жителей ЯНАО

02 мая 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Путин отметил заслуги жителей ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU США ввели санкции против четырех компаний из ЯНАО, президент РФ Владимир Путин объявил благодарность пятерым ямальцам, а Салехард готовится ко Дню Победы и запускает автобус с песнями военных лет. Об этих и других событиях — в материале URA.RU. Власти США ввели персональные санкции против ямальских компаний. В перечень попали: ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», АО «Ямалпромгеофизика» и ООО «Стройтрансгаз-М».

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США ввели санкции против четырех компаний из ЯНАО, президент РФ Владимир Путин объявил благодарность пятерым ямальцам, а Салехард готовится ко Дню Победы и запускает автобус с песнями военных лет. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.