Путин отметил заслуги пятерых жителей ЯНАО

Президент России Владимир Путин объявил благодарность и присвоил звания заслуженных работников пятерым жителям ЯНАО. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации учителю МБОУ „Средняя школа №16“ в Новом Уренгое Светлане Николаевой», — говорится в документе. Благодарность от главы государства за развитие физкультуры и спорта объявлена главному специалисту «Центра творческих инициатив» Игорю Корнилову.
Путин также присвоил звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» ветеринару Надымского отдела «Окружного центра ветеринарии» Валентине Литвиновой. Звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ» получил рыбак Владимир Лонгортов из АО «Горковский рыбзавод» и старший мастер лова Вячеслав Салиндер из ООО «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие».
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность и присвоил звания заслуженных работников пятерым жителям ЯНАО. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации учителю МБОУ „Средняя школа №16“ в Новом Уренгое Светлане Николаевой», — говорится в документе. Благодарность от главы государства за развитие физкультуры и спорта объявлена главному специалисту «Центра творческих инициатив» Игорю Корнилову. Путин также присвоил звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» ветеринару Надымского отдела «Окружного центра ветеринарии» Валентине Литвиновой. Звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ» получил рыбак Владимир Лонгортов из АО «Горковский рыбзавод» и старший мастер лова Вячеслав Салиндер из ООО «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие».