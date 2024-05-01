США ввели санкции против губернатора и четырех компаний ЯНАО

02 мая 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

США ввело санкции против четырех компаний ЯНАО Фото: Георгий Бергал © URA.RU США ввели персональные санкции против губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и четырех ямальских компаний. Полный список опубликован на сайте Минфина США. «Управление по контролю за иностранными активами вносит в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц новые имена. Их собственность заблокирована для оказания помощи общественности», — написано в документе. В перечень, помимо Артюхова, попали: ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» и АО «Ямалпромгеофизика». Также персональные санкции введены для ямальского ООО «Стройтрансгаз-М». США ввели санкции против трех сотрудников исправительных колоний ЯНАО. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США ввели персональные санкции против губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и четырех ямальских компаний. Полный список опубликован на сайте Минфина США. «Управление по контролю за иностранными активами вносит в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц новые имена. Их собственность заблокирована для оказания помощи общественности», — написано в документе. В перечень, помимо Артюхова, попали: ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» и АО «Ямалпромгеофизика». Также персональные санкции введены для ямальского ООО «Стройтрансгаз-М». США ввели санкции против трех сотрудников исправительных колоний ЯНАО. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).