01 мая 2024
30 апреля 2024

США ввели санкции против губернатора и четырех компаний ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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США ввело санкции против четырех компаний ЯНАО Фото:

США ввели персональные санкции против губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и четырех ямальских компаний. Полный список опубликован на сайте Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами вносит в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц новые имена. Их собственность заблокирована для оказания помощи общественности», — написано в документе.

В перечень, помимо Артюхова, попали: ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» и АО «Ямалпромгеофизика». Также персональные санкции введены для ямальского ООО «Стройтрансгаз-М».

США ввели санкции против трех сотрудников исправительных колоний ЯНАО. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

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США ввели персональные санкции против губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и четырех ямальских компаний. Полный список опубликован на сайте Минфина США. «Управление по контролю за иностранными активами вносит в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц новые имена. Их собственность заблокирована для оказания помощи общественности», — написано в документе. В перечень, помимо Артюхова, попали: ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» и АО «Ямалпромгеофизика». Также персональные санкции введены для ямальского ООО «Стройтрансгаз-М». США ввели санкции против трех сотрудников исправительных колоний ЯНАО. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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