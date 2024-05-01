Экологи оценили масштаб ущерба от разливов нефти в ЯНАО

Ущерб от нефтеразливов на Ямале превысил 80 млн рублей

02 мая 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Разливы нефти на месторождениях Ямала происходят ежемесячно. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Общая сумма ущерба от нефтеразливов, допущенных ООО «РН-Пурнефтегаз» на землях Ямала с 2022 года, составляет 82,4 млн рублей. Разливы нефти на месторождениях, осваиваемых дочерним предприятием ПАО «НК Роснефть», продолжаются и сейчас. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном департаменте природных ресурсов и экологии. Эксклюзивные подробности о масштабах ущерба — в материале агентства. «Общая сумма ущерба от нефтеразливов, допущенных ООО „РН-Пурнефтегаз“ за период 2022—2024 годов составила 82,4 млн. рублей», — рассказали в ведомстве. В 2022 году утечки нефти проверяющие органы фиксировали в течение 11 месяцев, в 2023 году — с апреля по декабрь. В текущем году разливы углеводородов на месторождениях, осваиваемых «дочкой» «Роснефти», происходят ежемесячно. Как уточняют собеседники агентства, утечки нефти происходили на Тарасовском, Южно-Тарасовском, Барсуковском, Комсомольском, Ново-Пурпейском, Верхне-Пурпейском, Восточно-Янгтинском, Губкинском месторождениях. Все эти участки осваиваются «РН-Пурнефтегаз». Общая площадь загрязненных земель с 2022 по 2024 годы составила 6,8 га. Причиной утечек нефтепродуктов, как показывает сложившаяся судебная практика, накопленная в ходе судебных разбирательств представителей Росприроднадзора с ООО «РН-Пурнефтегаз», становится разгерметизация на нефтесборных трубопроводах. Так, именно по этой причине 21 февраля 2022 года на Тарасовском месторождении произошел масштабный разлив нефти, когда площадь загрязненных земель составила 1 959 кв. метров. Содержание загрязняющих веществ было превышено в 35 раз. Данные отмечены в судебном решении Арбитражного суда ЯНАО. Убытки оценили в 22 млн рублей. Спустя ровно два месяца произошла разгерметизация на нефтесборном трубопроводе Комсомольского месторождения. Пострадал лесной участок площадью 357 кв. м. Как следует из судебного акта Арбитражного суда ЯНАО, концентрация загрязняющих веществ была превышена в 14,72 раза. Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение находится всего в 45 километрах от поселка Тарко-Сале Пуровского района. Между тем, разливы нефти для окружающей среды не проходят бесследно. «Нефть в силу своих физико-химических свойств является веществом, которое при попадании на объекты природной среды (вода, почва) вызывает их загрязнение, высокая токсичность нефти является причиной уничтожения растительного покрова и организмов, имеющих контакт с загрязненной почвой», — отмечают в департаменте природных ресурсов. Из наиболее опасных последствий — деградация естественных экологических систем и истощение природных ресурсов. В компании «РН-Пурнефтегаз» на запрос агентства пока не ответили. Известно, что специалисты предприятия занимаются рекультивацией испорченных нефтью земель и постоянно отсчитываются перед контролирующими органами. «В 2023 году поступили отчетные материалы по 21 участку. На сегодняшний день на рассмотрении в департаменте находятся 18 отчетных материалов о рекультивации», — сообщают собеседники URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общая сумма ущерба от нефтеразливов, допущенных ООО «РН-Пурнефтегаз» на землях Ямала с 2022 года, составляет 82,4 млн рублей. Разливы нефти на месторождениях, осваиваемых дочерним предприятием ПАО «НК Роснефть», продолжаются и сейчас. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном департаменте природных ресурсов и экологии. Эксклюзивные подробности о масштабах ущерба — в материале агентства. «Общая сумма ущерба от нефтеразливов, допущенных ООО „РН-Пурнефтегаз“ за период 2022—2024 годов составила 82,4 млн. рублей», — рассказали в ведомстве. В 2022 году утечки нефти проверяющие органы фиксировали в течение 11 месяцев, в 2023 году — с апреля по декабрь. В текущем году разливы углеводородов на месторождениях, осваиваемых «дочкой» «Роснефти», происходят ежемесячно. Причиной утечек нефтепродуктов, как показывает сложившаяся судебная практика, накопленная в ходе судебных разбирательств представителей Росприроднадзора с ООО «РН-Пурнефтегаз», становится разгерметизация на нефтесборных трубопроводах. Так, именно по этой причине 21 февраля 2022 года на Тарасовском месторождении произошел масштабный разлив нефти, когда площадь загрязненных земель составила 1 959 кв. метров. Содержание загрязняющих веществ было превышено в 35 раз. Данные отмечены в судебном решении Арбитражного суда ЯНАО. Убытки оценили в 22 млн рублей. Спустя ровно два месяца произошла разгерметизация на нефтесборном трубопроводе Комсомольского месторождения. Пострадал лесной участок площадью 357 кв. м. Как следует из судебного акта Арбитражного суда ЯНАО, концентрация загрязняющих веществ была превышена в 14,72 раза. Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение находится всего в 45 километрах от поселка Тарко-Сале Пуровского района. Между тем, разливы нефти для окружающей среды не проходят бесследно. «Нефть в силу своих физико-химических свойств является веществом, которое при попадании на объекты природной среды (вода, почва) вызывает их загрязнение, высокая токсичность нефти является причиной уничтожения растительного покрова и организмов, имеющих контакт с загрязненной почвой», — отмечают в департаменте природных ресурсов. Из наиболее опасных последствий — деградация естественных экологических систем и истощение природных ресурсов. В компании «РН-Пурнефтегаз» на запрос агентства пока не ответили. Известно, что специалисты предприятия занимаются рекультивацией испорченных нефтью земель и постоянно отсчитываются перед контролирующими органами. «В 2023 году поступили отчетные материалы по 21 участку. На сегодняшний день на рассмотрении в департаменте находятся 18 отчетных материалов о рекультивации», — сообщают собеседники URA.RU.