Поисковики из ЯНАО подняли останки бойцов Красной Армии на местах сражений ВОВ. Видео

Пуровчане участвуют в экспедиции «Бельский плацдарм» в Тверской области

02 мая 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Жители Пуровского подняли останки бойцов РККА (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поисковики из Пуровского района ЯНАО участвуют в экспедиции «Бельский плацдарм», где помогают обнаруживать останки бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, погибших в боях во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили пресс-службе районной администрации. «В деревне Демяхи (Тверская область), где проходили кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны, ямальцы подняли семь бойцов РККА», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района. Всего за время экспедиции были обнаружены 17 красноармейцев», — сообщили участники экспедиции. В поиске принимают участие 37 пуровчан. Для новичков на месте организована «Школа молодого поисковика», где учат работать с останками бойцов, правильно обращаться с архивными документами, а также обучают навыкам оказания первой медицинской помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поисковики из Пуровского района ЯНАО участвуют в экспедиции «Бельский плацдарм», где помогают обнаруживать останки бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, погибших в боях во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили пресс-службе районной администрации. «В деревне Демяхи (Тверская область), где проходили кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны, ямальцы подняли семь бойцов РККА», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района. Всего за время экспедиции были обнаружены 17 красноармейцев», — сообщили участники экспедиции. В поиске принимают участие 37 пуровчан. Для новичков на месте организована «Школа молодого поисковика», где учат работать с останками бойцов, правильно обращаться с архивными документами, а также обучают навыкам оказания первой медицинской помощи.