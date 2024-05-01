01 мая 2024
30 апреля 2024

Поисковики из ЯНАО подняли останки бойцов Красной Армии на местах сражений ВОВ. Видео

Пуровчане участвуют в экспедиции «Бельский плацдарм» в Тверской области
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Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев. Воронежская область., каска, великая отечественная война, вов, поисковики, школьный музей чолпонбая
Жители Пуровского подняли останки бойцов РККА (архивное фото) Фото:

Поисковики из Пуровского района ЯНАО участвуют в экспедиции «Бельский плацдарм», где помогают обнаруживать останки бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, погибших в боях во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили пресс-службе районной администрации.

«В деревне Демяхи (Тверская область), где проходили кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны, ямальцы подняли семь бойцов РККА», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района. Всего за время экспедиции были обнаружены 17 красноармейцев», — сообщили участники экспедиции.

В поиске принимают участие 37 пуровчан. Для новичков на месте организована «Школа молодого поисковика», где учат работать с останками бойцов, правильно обращаться с архивными документами, а также обучают навыкам оказания первой медицинской помощи.

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Поисковики из Пуровского района ЯНАО участвуют в экспедиции «Бельский плацдарм», где помогают обнаруживать останки бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, погибших в боях во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили пресс-службе районной администрации. «В деревне Демяхи (Тверская область), где проходили кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны, ямальцы подняли семь бойцов РККА», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района. Всего за время экспедиции были обнаружены 17 красноармейцев», — сообщили участники экспедиции. В поиске принимают участие 37 пуровчан. Для новичков на месте организована «Школа молодого поисковика», где учат работать с останками бойцов, правильно обращаться с архивными документами, а также обучают навыкам оказания первой медицинской помощи.
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