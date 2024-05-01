Дума Ноябрьска лишиться главного оппозиционера. Инсайд

Главный оппозиционер думы Ноябрьска не будет участвовать в муниципальных выборах

02 мая 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Оппозиционный депутат Бондарчук склоняется к отказу от участия в выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Александр Бондарчук не будет заявлять свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ноябрьска. Об отказе политика бороться за сохранение мандата агентству рассказали источники в политических кругах. «Будучи единственным, кто составляет реальную оппозицию в ноябрьской гордуме, Бондарчук уже заработал себе репутацию неудобного депутата, вступая в конфронтацию с руководством и подавая на него в суды. Он, вероятно, продолжит заниматься политической деятельностью, однако на выборы в этом году не пойдет», — сообщили агентству инсайдеры. В разговоре с корреспондентом агентства Александр Бондарчук пояснил, что склоняется к отказу от участия в выборах. При этом, окончательного решения депутат еще не принял. «Одному депутату крайне сложно, почти невозможно бороться с администрацией, при подавляющем большинстве „ручных депутатов“. А самое главное, что побуждает „опускать руки“, это то, что большинству простых людей (избирателей) не нужны изменения и контроль за властью через своих представителей, в виде своих честных, грамотных, порядочных и независимых депутатов», — рассказал Бондарчук корреспонденту. В городскую думу Ноябрьска Бондарчук прошел по партийным спискам от КПРФ. Его отсутствие на муниципальных выборах в сентябре не помешает коммунистам вступить в борьбу за места в гордуме — руководитель местного отделения партии Ефрат Рамазанов намерен обеспечить участие кандидатов от КПРФ в каждом избирательном округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Александр Бондарчук не будет заявлять свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ноябрьска. Об отказе политика бороться за сохранение мандата агентству рассказали источники в политических кругах. «Будучи единственным, кто составляет реальную оппозицию в ноябрьской гордуме, Бондарчук уже заработал себе репутацию неудобного депутата, вступая в конфронтацию с руководством и подавая на него в суды. Он, вероятно, продолжит заниматься политической деятельностью, однако на выборы в этом году не пойдет», — сообщили агентству инсайдеры. В разговоре с корреспондентом агентства Александр Бондарчук пояснил, что склоняется к отказу от участия в выборах. При этом, окончательного решения депутат еще не принял. «Одному депутату крайне сложно, почти невозможно бороться с администрацией, при подавляющем большинстве „ручных депутатов“. А самое главное, что побуждает „опускать руки“, это то, что большинству простых людей (избирателей) не нужны изменения и контроль за властью через своих представителей, в виде своих честных, грамотных, порядочных и независимых депутатов», — рассказал Бондарчук корреспонденту. В городскую думу Ноябрьска Бондарчук прошел по партийным спискам от КПРФ. Его отсутствие на муниципальных выборах в сентябре не помешает коммунистам вступить в борьбу за места в гордуме — руководитель местного отделения партии Ефрат Рамазанов намерен обеспечить участие кандидатов от КПРФ в каждом избирательном округе.