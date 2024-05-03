Чемезов: огнеметные системы ТОС-2 востребованы на СВО

В зоне спецоперации популярностью и востребованностью пользуются тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». На данный момент освоено их серийное производство. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Она [огнеметная система ТОС-2] сегодня очень задействована в зоне СВО», — заявил Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
По словам гендиректора «Ростех», также госкорпорация поставляет Минобороны России новые самолеты Су-30СМ2, Су-34, Су-35С и Су-57, танки Т-90М и вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М. Кроме того, ведомство получает системы дистанционного минирования «Земледелие», управляемые ракеты для БПЛА, управляемые снаряды «Краснополь, комплексы разведки «Пенициллин», беспилотные летательные аппараты камикадзе «Куб» и другую технику.
Ранее индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев сообщил, что «Ростех» активно разрабатывает новую модель тяжелой огнеметной системы под обозначением ТОС-3. По его словам, это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя на спецоперации.
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