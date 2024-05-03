Армия и оружие Чемезов: огнеметные системы ТОС-2 востребованы на СВО 03 мая 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Серийное производство ТОС-2 налажено в РФ, заявил Чемезов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В зоне спецоперации популярностью и востребованностью пользуются тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». На данный момент освоено их серийное производство. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Она [огнеметная система ТОС-2] сегодня очень задействована в зоне СВО», — заявил Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24». По словам гендиректора «Ростех», также госкорпорация поставляет Минобороны России новые самолеты Су-30СМ2, Су-34, Су-35С и Су-57, танки Т-90М и вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М. Кроме того, ведомство получает системы дистанционного минирования «Земледелие», управляемые ракеты для БПЛА, управляемые снаряды «Краснополь, комплексы разведки «Пенициллин», беспилотные летательные аппараты камикадзе «Куб» и другую технику. Ранее индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев сообщил, что «Ростех» активно разрабатывает новую модель тяжелой огнеметной системы под обозначением ТОС-3. По его словам, это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя на спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В зоне спецоперации популярностью и востребованностью пользуются тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». На данный момент освоено их серийное производство. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Она [огнеметная система ТОС-2] сегодня очень задействована в зоне СВО», — заявил Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24». По словам гендиректора «Ростех», также госкорпорация поставляет Минобороны России новые самолеты Су-30СМ2, Су-34, Су-35С и Су-57, танки Т-90М и вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М. Кроме того, ведомство получает системы дистанционного минирования «Земледелие», управляемые ракеты для БПЛА, управляемые снаряды «Краснополь, комплексы разведки «Пенициллин», беспилотные летательные аппараты камикадзе «Куб» и другую технику. Ранее индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев сообщил, что «Ростех» активно разрабатывает новую модель тяжелой огнеметной системы под обозначением ТОС-3. По его словам, это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя на спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям