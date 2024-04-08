«Ростех» улучшит огнеметную систему, выжигавшую ВСУ

Госкорпорация «Ростех» активно занимается разработкой новой модели тяжелой огнеметной системы под обозначением ТОС-3. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев. Ранее с помощью огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ «выжигали» ВСУ на купянском направлении.
«Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 „Солнцепек“ и ТОС-2 „Тосочка“. Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3», — передает слова Оздоева ТАСС.
Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военнослужащие при помощи огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили ВСУ на купянском направлении. Огневой расчет ударил по противнику, находившемуся на расстоянии 3,5 километра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.