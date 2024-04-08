«Ростех» улучшит огнеметную систему, выжигавшую ВСУ

«Ростех» создаст новую огневую систему ТОС-3 с повышенной дальностью стрельбы
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«Ростех» создаст новую огневую систему ТОС-3 (архивное фото) Фото:
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Госкорпорация «Ростех» активно занимается разработкой новой модели тяжелой огнеметной системы под обозначением ТОС-3. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев. Ранее с помощью огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ «выжигали» ВСУ на купянском направлении.

«Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 „Солнцепек“ и ТОС-2 „Тосочка“. Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3», — передает слова Оздоева ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военнослужащие при помощи огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили ВСУ на купянском направлении. Огневой расчет ударил по противнику, находившемуся на расстоянии 3,5 километра.

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Госкорпорация «Ростех» активно занимается разработкой новой модели тяжелой огнеметной системы под обозначением ТОС-3. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев. Ранее с помощью огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ «выжигали» ВСУ на купянском направлении. «Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 „Солнцепек“ и ТОС-2 „Тосочка“. Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3», — передает слова Оздоева ТАСС. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военнослужащие при помощи огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили ВСУ на купянском направлении. Огневой расчет ударил по противнику, находившемуся на расстоянии 3,5 километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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