Жителю ХМАО грозит тюремный срок за слив опасных отходов

03 мая 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Жителю Нижневартовска грозит лишение свободы на срок до пяти лет за слив опасных отходов в лесополосе Фото: Илья Московец © URA.RU Жителю Нижневартовска грозит лишение свободы на срок до пяти лет за слив опасных отходов в лесополосе. На сайте полиции ХМАО сообщили, что уголовное дело об ущербе экологии направлено в суд. «Отделом дознания ОП-2 УМВД России по г. Нижневартовску окончено производство по уголовному делу о порче земли и предъявлено обвинение жителю города 1979 года рождения. В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в лесном массиве города, осуществил слив жидких коммунальных отходов из автоцистерны личного автомобиля», — говорится в публикации УМВД Югры. Этим действием вартовчанин причинил ущерб окружающей среде, который по данным экспертов, составил порядка полумиллиона рублей в денежном эквиваленте. Местный житель запечатлел на видео, как мужчина сливает отходы, и предоставил доказательство правоохранителям. «Уголовное дело, возбужденное в соответствии со ст. 254 УК РФ, с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили на сайте полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Нижневартовска грозит лишение свободы на срок до пяти лет за слив опасных отходов в лесополосе. На сайте полиции ХМАО сообщили, что уголовное дело об ущербе экологии направлено в суд. «Отделом дознания ОП-2 УМВД России по г. Нижневартовску окончено производство по уголовному делу о порче земли и предъявлено обвинение жителю города 1979 года рождения. В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в лесном массиве города, осуществил слив жидких коммунальных отходов из автоцистерны личного автомобиля», — говорится в публикации УМВД Югры. Этим действием вартовчанин причинил ущерб окружающей среде, который по данным экспертов, составил порядка полумиллиона рублей в денежном эквиваленте. Местный житель запечатлел на видео, как мужчина сливает отходы, и предоставил доказательство правоохранителям. «Уголовное дело, возбужденное в соответствии со ст. 254 УК РФ, с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили на сайте полиции.