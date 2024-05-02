02 мая 2024

Жителю ХМАО грозит тюремный срок за слив опасных отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Нижневартовска грозит лишение свободы на срок до пяти лет за слив опасных отходов в лесополосе Фото:

Жителю Нижневартовска грозит лишение свободы на срок до пяти лет за слив опасных отходов в лесополосе. На сайте полиции ХМАО сообщили, что уголовное дело об ущербе экологии направлено в суд.

«Отделом дознания ОП-2 УМВД России по г. Нижневартовску окончено производство по уголовному делу о порче земли и предъявлено обвинение жителю города 1979 года рождения. В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в лесном массиве города, осуществил слив жидких коммунальных отходов из автоцистерны личного автомобиля», — говорится в публикации УМВД Югры.

Этим действием вартовчанин причинил ущерб окружающей среде, который по данным экспертов, составил порядка полумиллиона рублей в денежном эквиваленте. Местный житель запечатлел на видео, как мужчина сливает отходы, и предоставил доказательство правоохранителям.

«Уголовное дело, возбужденное в соответствии со ст. 254 УК РФ, с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили на сайте полиции.

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Жителю Нижневартовска грозит лишение свободы на срок до пяти лет за слив опасных отходов в лесополосе. На сайте полиции ХМАО сообщили, что уголовное дело об ущербе экологии направлено в суд. «Отделом дознания ОП-2 УМВД России по г. Нижневартовску окончено производство по уголовному делу о порче земли и предъявлено обвинение жителю города 1979 года рождения. В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в лесном массиве города, осуществил слив жидких коммунальных отходов из автоцистерны личного автомобиля», — говорится в публикации УМВД Югры. Этим действием вартовчанин причинил ущерб окружающей среде, который по данным экспертов, составил порядка полумиллиона рублей в денежном эквиваленте. Местный житель запечатлел на видео, как мужчина сливает отходы, и предоставил доказательство правоохранителям. «Уголовное дело, возбужденное в соответствии со ст. 254 УК РФ, с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили на сайте полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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