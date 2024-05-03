Песков переадресовал Минтрансу жалобы Прибалтики на плохой сигнал GPS

03 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Прибалтике заявили, что Россия мешает полетам самолетов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жалобы стран Балтии на то, что Россия якобы глушит сигнал GPS на их территории, следует переадресовать Минтрансу РФ. Но в целом это является вопросом авиационной безопасности России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это техническая информация специального значения. Лучше с этим вопросом обращаться в наш Минтранс», — отметил Песков, отвечая на вопрос, обоснованны ли жалобы прибалтийских государств на то, что Россия глушит на их территории сигнал GPS. Песков подчеркнул, что подобные вопросы связаны с авиационной безопасностью и он не располагает информацией по данному поводу. Накануне министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в попытках подавить GPS, что приводит к помехам авиации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жалобы стран Балтии на то, что Россия якобы глушит сигнал GPS на их территории, следует переадресовать Минтрансу РФ. Но в целом это является вопросом авиационной безопасности России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это техническая информация специального значения. Лучше с этим вопросом обращаться в наш Минтранс», — отметил Песков, отвечая на вопрос, обоснованны ли жалобы прибалтийских государств на то, что Россия глушит на их территории сигнал GPS. Песков подчеркнул, что подобные вопросы связаны с авиационной безопасностью и он не располагает информацией по данному поводу. Накануне министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в попытках подавить GPS, что приводит к помехам авиации.