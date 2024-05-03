Песков переадресовал Минтрансу жалобы Прибалтики на плохой сигнал GPS

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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
В Прибалтике заявили, что Россия мешает полетам самолетов Фото:

Жалобы стран Балтии на то, что Россия якобы глушит сигнал GPS на их территории, следует переадресовать Минтрансу РФ. Но в целом это является вопросом авиационной безопасности России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это техническая информация специального значения. Лучше с этим вопросом обращаться в наш Минтранс», — отметил Песков, отвечая на вопрос, обоснованны ли жалобы прибалтийских государств на то, что Россия глушит на их территории сигнал GPS.

Песков подчеркнул, что подобные вопросы связаны с авиационной безопасностью и он не располагает информацией по данному поводу. Накануне министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в попытках подавить GPS, что приводит к помехам авиации.

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Жалобы стран Балтии на то, что Россия якобы глушит сигнал GPS на их территории, следует переадресовать Минтрансу РФ. Но в целом это является вопросом авиационной безопасности России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это техническая информация специального значения. Лучше с этим вопросом обращаться в наш Минтранс», — отметил Песков, отвечая на вопрос, обоснованны ли жалобы прибалтийских государств на то, что Россия глушит на их территории сигнал GPS. Песков подчеркнул, что подобные вопросы связаны с авиационной безопасностью и он не располагает информацией по данному поводу. Накануне министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в попытках подавить GPS, что приводит к помехам авиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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