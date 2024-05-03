03 мая 2024

Адвокат назвал срок, грозящий Виннику после признания вины

Адвокат Бух: арестованному в США Виннику грозит меньше 10 лет тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянин Александр Винник обвиняется в кибермошенничестве Фото:

Арестованному в США россиянину Александру Виннику грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Мы в достаточной степени уверены, что будет меньше десяти лет. Решать судье, но мы чувствуем, что это отличный результат», — сказал защитник Винника в беседе с РИА Новости. Бух добавил, что ожидает вынесения приговора своему подзащитному «через несколько месяцев».

Защитник сообщил, что Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Он был арестован в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона, ему были предъявлены обвинения в кибермошенничестве. В РФ Винник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее он обращался к президенту России Владимиру Путину за помощью.

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Арестованному в США россиянину Александру Виннику грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом заявил его адвокат Аркадий Бух. «Мы в достаточной степени уверены, что будет меньше десяти лет. Решать судье, но мы чувствуем, что это отличный результат», — сказал защитник Винника в беседе с РИА Новости. Бух добавил, что ожидает вынесения приговора своему подзащитному «через несколько месяцев». Защитник сообщил, что Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Он был арестован в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона, ему были предъявлены обвинения в кибермошенничестве. В РФ Винник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее он обращался к президенту России Владимиру Путину за помощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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