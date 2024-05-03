Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой

04 мая 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

Винника обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом рассказал его адвокат. «Он заключил сделку. По ее условиям он должен признать вину», — сказал Аркадий Бух адвокат Винника. Александр Винник арестован по просьбе США в Греции летом 2017 года. В Штатах его обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют. Через два года его экстрадировали в Париж, где в декабре 2020 года он был признан виновным и приговорен к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия. В настоящий момент он находится в США, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом рассказал его адвокат. «Он заключил сделку. По ее условиям он должен признать вину», — сказал Аркадий Бух адвокат Винника. Александр Винник арестован по просьбе США в Греции летом 2017 года. В Штатах его обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют. Через два года его экстрадировали в Париж, где в декабре 2020 года он был признан виновным и приговорен к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия. В настоящий момент он находится в США, сообщает «Национальная служба новостей».