Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой

Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом рассказал его адвокат.
«Он заключил сделку. По ее условиям он должен признать вину», — сказал Аркадий Бух адвокат Винника.
Александр Винник арестован по просьбе США в Греции летом 2017 года. В Штатах его обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют. Через два года его экстрадировали в Париж, где в декабре 2020 года он был признан виновным и приговорен к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия. В настоящий момент он находится в США, сообщает «Национальная служба новостей».
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