03 мая 2024

Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой

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Винника обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют Фото:

Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом рассказал его адвокат.

«Он заключил сделку. По ее условиям он должен признать вину», — сказал Аркадий Бух адвокат Винника.

Александр Винник арестован по просьбе США в Греции летом 2017 года. В Штатах его обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют. Через два года его экстрадировали в Париж, где в декабре 2020 года он был признан виновным и приговорен к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия. В настоящий момент он находится в США, сообщает «Национальная служба новостей».

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Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом рассказал его адвокат. «Он заключил сделку. По ее условиям он должен признать вину», — сказал Аркадий Бух адвокат Винника. Александр Винник арестован по просьбе США в Греции летом 2017 года. В Штатах его обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют. Через два года его экстрадировали в Париж, где в декабре 2020 года он был признан виновным и приговорен к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия. В настоящий момент он находится в США, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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