В Госдуме раскрыли, кому увеличат пенсии в этом году

Депутат Бессараб: военные пенсии с 1 октября увеличат на 4,5%

04 мая 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Сейчас пенсия военнослужащего в РФ составляет более 41 тысячи рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Увеличение военных пенсий на 4,5% ожидается с 1 октября текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Новость по теме Какие новые законы ждут россиян с 1 мая «В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — сказала Бессараб в беседе с РИА Новости. Она уточнила, что в настоящее время средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей. По ее словам, последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года — на 19,5%. В РФ для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. В частности, пенсия за выслугу лет назначается после 20-ти лет службы. Также пенсия может быть назначена в возрасте 45 лет, если общий трудовой стаж составит более 25 лет. Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. URA.RU рассказывает, на сколько повысили пенсионный возраст в России в 2024 году и кто сможет выйти на пенсию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увеличение военных пенсий на 4,5% ожидается с 1 октября текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. «В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — сказала Бессараб в беседе с РИА Новости. Она уточнила, что в настоящее время средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей. По ее словам, последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года — на 19,5%. В РФ для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. В частности, пенсия за выслугу лет назначается после 20-ти лет службы. Также пенсия может быть назначена в возрасте 45 лет, если общий трудовой стаж составит более 25 лет. Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. URA.RU рассказывает, на сколько повысили пенсионный возраст в России в 2024 году и кто сможет выйти на пенсию.