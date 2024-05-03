03 мая 2024

В Госдуме раскрыли, кому увеличат пенсии в этом году

Депутат Бессараб: военные пенсии с 1 октября увеличат на 4,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас пенсия военнослужащего в РФ составляет более 41 тысячи рублей Фото:

Увеличение военных пенсий на 4,5% ожидается с 1 октября текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

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«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — сказала Бессараб в беседе с РИА Новости.

Она уточнила, что в настоящее время средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей. По ее словам, последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года — на 19,5%.

В РФ для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. В частности, пенсия за выслугу лет назначается после 20-ти лет службы. Также пенсия может быть назначена в возрасте 45 лет, если общий трудовой стаж составит более 25 лет. Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. URA.RU рассказывает, на сколько повысили пенсионный возраст в России в 2024 году и кто сможет выйти на пенсию.

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Увеличение военных пенсий на 4,5% ожидается с 1 октября текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. «В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — сказала Бессараб в беседе с РИА Новости. Она уточнила, что в настоящее время средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей. По ее словам, последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года — на 19,5%. В РФ для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. В частности, пенсия за выслугу лет назначается после 20-ти лет службы. Также пенсия может быть назначена в возрасте 45 лет, если общий трудовой стаж составит более 25 лет. Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. URA.RU рассказывает, на сколько повысили пенсионный возраст в России в 2024 году и кто сможет выйти на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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