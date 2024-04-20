Повышение пенсионного возраста в России: кто и когда может выйти на пенсию в 2024 году

Мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет в 2024 году

20 апреля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Для назначения страховой пенсии мужчина должен достичь возраста в 63, а женщина в 58 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России С 2019 года в России началась пенсионная реформа, она завершится в 2028 году. В связи с этим постепенно возраст выхода на пенсию у россиян увеличивается. URA.RU рассказывает, на сколько повысили пенсионный возраст в России в 2024 году и кто и когда сможет выйти на пенсию. Кто может выйти на пенсию в 2024 году В 2024 году на страховую пенсию по старости смогут выйти мужчины, родившиеся в 1961 году, то есть с 63 лет. Женщины, родившиеся в 1966 году, также смогут выйти на пенсию (в 58 лет). Повышение пенсионного возраста у россиян URA.RU Условия для назначения страховой пенсии Достичь возраста 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин.

Иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Набрать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 28,2. Информацию о стаже и пенсионных баллах можно получить онлайн через портал «Госуслуги», заказав выписку из лицевого счета в ПФР. Ориентировочный размер пенсии и дату выхода на пенсию можно рассчитать с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФР. Досрочный выход на пенсию Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. Для каждой из этих категорий установлен свой возраст и условия выхода на пенсию. К ним относятся: Люди с большим трудовым стажем.

Многодетные матери.

Родители и опекуны детей-инвалидов.

Работники вредных и опасных производств.

Инвалиды, получившие травму в ходе военных действий.

Инвалиды I группы по зрению.

Люди, больные гипофизарным нанизмом и диспропорциональные карлики. Пенсионные условия для военнослужащих Для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. Пенсия за выслугу лет назначается после 20 лет службы. Если выслуги лет недостаточно, пенсия может быть назначена в возрасте 45 лет при условии наличия общего трудового стажа более 25 лет, из которых не менее 12,5 года должны приходиться на военную службу. Пенсия для летчиков и космонавтов Летчики и космонавты также имеют право на пенсию за выслугу лет. Мужчины могут уйти на пенсию после 25 лет работы, женщины — после 20 лет, при условии, что определенное количество лет работы приходится на летно-испытательные подразделения. Пенсия для жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий имеют право на досрочный выход на пенсию. В 2024 году это право получают мужчины 1966 года рождения и женщины 1971 года рождения. Для досрочного выхода на пенсию необходимо выработать северный стаж: 15 лет для Крайнего Севера и 20 лет для приравненных территорий, при этом общий стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Выход на пенсию для госслужащих Госслужащие столкнулись с изменениями в условиях выхода на пенсию еще до начала общей пенсионной реформы. С 1 января 2017 года возрастная планка для них была повышена до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Однако с 2021 года переходный период был приведен к общим правилам, и темп повышения пенсионного возраста увеличился до года. Стаж, дающий право на выход на пенсию по выслуге лет для госслужащих, также будет постепенно увеличиваться: В 2023 году — 18,5 года.

В 2024 году — 19 лет.

В 2025 году — 19,5 года.

В 2026 году — 20 лет. Пенсия для творческих работников, медиков и учителей Творческие работники, медики и учители также имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет. Для творческих профессий стаж остался неизменным — от 15 до 30 лет в зависимости от специальности. Медики и учителя могут выйти на пенсию после 25 лет работы в сельской местности или после 30 лет работы в городе. Категории граждан, которых не затронет пенсионная реформа Работники подземных работ, горячих цехов, метро, рудников, текстильной промышленности.

Гражданская авиация, морской и речной флот, рыбная промышленность.

Образование и медицина. Индексация страховых пенсий в 2024 году С начала 2024 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,5%. Это привело к увеличению средней пенсии по возрасту на 1600 рублей в месяц. Средняя пенсия на данный момент составляет 23 244 рубля. Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что россиянам могут отказать в выходе на пенсию, если их страховой стаж составляет менее 15 лет. Также причиной отказа может стать нехватка страховых баллов и подача поддельных документов в Социальный фонд, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2019 года в России началась пенсионная реформа, она завершится в 2028 году. В связи с этим постепенно возраст выхода на пенсию у россиян увеличивается. URA.RU рассказывает, на сколько повысили пенсионный возраст в России в 2024 году и кто и когда сможет выйти на пенсию. В 2024 году на страховую пенсию по старости смогут выйти мужчины, родившиеся в 1961 году, то есть с 63 лет. Женщины, родившиеся в 1966 году, также смогут выйти на пенсию (в 58 лет). Информацию о стаже и пенсионных баллах можно получить онлайн через портал «Госуслуги», заказав выписку из лицевого счета в ПФР. Ориентировочный размер пенсии и дату выхода на пенсию можно рассчитать с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФР. Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. Для каждой из этих категорий установлен свой возраст и условия выхода на пенсию. К ним относятся: Для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. Пенсия за выслугу лет назначается после 20 лет службы. Если выслуги лет недостаточно, пенсия может быть назначена в возрасте 45 лет при условии наличия общего трудового стажа более 25 лет, из которых не менее 12,5 года должны приходиться на военную службу. Летчики и космонавты также имеют право на пенсию за выслугу лет. Мужчины могут уйти на пенсию после 25 лет работы, женщины — после 20 лет, при условии, что определенное количество лет работы приходится на летно-испытательные подразделения. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий имеют право на досрочный выход на пенсию. В 2024 году это право получают мужчины 1966 года рождения и женщины 1971 года рождения. Для досрочного выхода на пенсию необходимо выработать северный стаж: 15 лет для Крайнего Севера и 20 лет для приравненных территорий, при этом общий стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Госслужащие столкнулись с изменениями в условиях выхода на пенсию еще до начала общей пенсионной реформы. С 1 января 2017 года возрастная планка для них была повышена до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Однако с 2021 года переходный период был приведен к общим правилам, и темп повышения пенсионного возраста увеличился до года. Стаж, дающий право на выход на пенсию по выслуге лет для госслужащих, также будет постепенно увеличиваться: Творческие работники, медики и учители также имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет. Для творческих профессий стаж остался неизменным — от 15 до 30 лет в зависимости от специальности. Медики и учителя могут выйти на пенсию после 25 лет работы в сельской местности или после 30 лет работы в городе. С начала 2024 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,5%. Это привело к увеличению средней пенсии по возрасту на 1600 рублей в месяц. Средняя пенсия на данный момент составляет 23 244 рубля. Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что россиянам могут отказать в выходе на пенсию, если их страховой стаж составляет менее 15 лет. Также причиной отказа может стать нехватка страховых баллов и подача поддельных документов в Социальный фонд, передает телеканал 360.