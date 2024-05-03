В России создали инструмент, ускоряющий операции на щитовидной железе

04 мая 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Российские специалисты создали новый инструмент для операций на щитовидке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Сеченовского университета в Москве создали хирургический инструмент, ускоряющий операции на щитовидной железе. Об этом сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Специалисты изготовили хирургический инструмент с помощью 3D-печати. Использование инструмента позволяет на 50% ускорить операцию на щитовидной железе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТИ. Новый инструмент используется с помощью создания тоннелей под кожей и мышцами пациента. В них хирург совершает манипуляции с помощью эндоскопа, отметили разработчики технологии лечения. Они добавили, что новый способ лечения является менее травматичным для человека. Ранее кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию на сердце полицейского из Ростова-на-Дону. Они удалили опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Сеченовского университета в Москве создали хирургический инструмент, ускоряющий операции на щитовидной железе. Об этом сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Специалисты изготовили хирургический инструмент с помощью 3D-печати. Использование инструмента позволяет на 50% ускорить операцию на щитовидной железе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТИ. Новый инструмент используется с помощью создания тоннелей под кожей и мышцами пациента. В них хирург совершает манипуляции с помощью эндоскопа, отметили разработчики технологии лечения. Они добавили, что новый способ лечения является менее травматичным для человека. Ранее кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию на сердце полицейского из Ростова-на-Дону. Они удалили опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан, передает RT.