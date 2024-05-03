Священник рассказал, когда освятят куличи в храмах в Великую субботу

Священник Козлов: в Великую субботу после литургии принято освящать куличи

04 мая 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Православные освящают куличи перед Пасхой Фото: Анна Майорова © URA.RU Пасхальные куличи обычно освящают после литургии в Великую субботу. Об этом рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. «Куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии, обычно вне храмового пространства, везде в разное время — надо уточнять на месте. Как правило, начинают днем в субботу сразу после литургии и до 6 — 8 вечера», — передает РИА Новости слова Козлова. В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Она является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пасхальные куличи обычно освящают после литургии в Великую субботу. Об этом рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. «Куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии, обычно вне храмового пространства, везде в разное время — надо уточнять на месте. Как правило, начинают днем в субботу сразу после литургии и до 6 — 8 вечера», — передает РИА Новости слова Козлова. В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Она является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит.