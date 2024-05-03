03 мая 2024

Священник рассказал, когда освятят куличи в храмах в Великую субботу

Священник Козлов: в Великую субботу после литургии принято освящать куличи
© Служба новостей «URA.RU»
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Освещение куличей и яиц в соборе Александра Невского. Екатеринбург, церковь, освещение, собор александра невского, пасха, куличи пасхальные, окропление святой водой, православие
Православные освящают куличи перед Пасхой Фото:

Пасхальные куличи обычно освящают после литургии в Великую субботу. Об этом рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

«Куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии, обычно вне храмового пространства, везде в разное время — надо уточнять на месте. Как правило, начинают днем в субботу сразу после литургии и до 6 — 8 вечера», — передает РИА Новости слова Козлова.

В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Она является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит.

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Пасхальные куличи обычно освящают после литургии в Великую субботу. Об этом рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. «Куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии, обычно вне храмового пространства, везде в разное время — надо уточнять на месте. Как правило, начинают днем в субботу сразу после литургии и до 6 — 8 вечера», — передает РИА Новости слова Козлова. В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Она является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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