Священник рассказал, когда освятят куличи в храмах в Великую субботу

Пасхальные куличи обычно освящают после литургии в Великую субботу. Об этом рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
«Куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии, обычно вне храмового пространства, везде в разное время — надо уточнять на месте. Как правило, начинают днем в субботу сразу после литургии и до 6 — 8 вечера», — передает РИА Новости слова Козлова.
В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Она является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит.
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