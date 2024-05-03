Священник рассказал, что нужно делать в Великую субботу

Священник Козлов посоветовал россиянам отдохнуть перед ночным богослужением

04 мая 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

В храмах в пасхальную ночь пройдет богослужение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Такие рекомендации дал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он отметил важность посещения храма в ночное время. Новость по теме Великая суббота 2024: что можно и нельзя делать, приметы, традиции «Весьма рекомендую днем в Великую субботу отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному пасхальному богослужению. И, конечно, очень советую на Пасху — тем, кому позволяет здоровье, прийти именно ночное богослужение», — сказал РИА Новости отец Максим. Великая Суббота является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит. Подробнее — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Такие рекомендации дал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он отметил важность посещения храма в ночное время. «Весьма рекомендую днем в Великую субботу отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному пасхальному богослужению. И, конечно, очень советую на Пасху — тем, кому позволяет здоровье, прийти именно ночное богослужение», — сказал РИА Новости отец Максим. Великая Суббота является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит. Подробнее — в материале URA.RU.