Священник рассказал, что нужно делать в Великую субботу

В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Такие рекомендации дал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он отметил важность посещения храма в ночное время.
«Весьма рекомендую днем в Великую субботу отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному пасхальному богослужению. И, конечно, очень советую на Пасху — тем, кому позволяет здоровье, прийти именно ночное богослужение», — сказал РИА Новости отец Максим.
Великая Суббота является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит. Подробнее — в материале URA.RU.
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