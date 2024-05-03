03 мая 2024

Священник рассказал, что нужно делать в Великую субботу

Священник Козлов посоветовал россиянам отдохнуть перед ночным богослужением
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Открытие часовни, ПГУ. Пермь , священник, православие, святая троица
В храмах в пасхальную ночь пройдет богослужение Фото:

В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Такие рекомендации дал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он отметил важность посещения храма в ночное время.

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«Весьма рекомендую днем в Великую субботу отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному пасхальному богослужению. И, конечно, очень советую на Пасху — тем, кому позволяет здоровье, прийти именно ночное богослужение», — сказал РИА Новости отец Максим.

Великая Суббота является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит. Подробнее — в материале URA.RU.

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В Великую субботу важно отдохнуть, чтобы сходить на богослужение в храм. Такие рекомендации дал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он отметил важность посещения храма в ночное время. «Весьма рекомендую днем в Великую субботу отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному пасхальному богослужению. И, конечно, очень советую на Пасху — тем, кому позволяет здоровье, прийти именно ночное богослужение», — сказал РИА Новости отец Максим. Великая Суббота является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина этот день скорбный, а также и радостный. Страстную субботу также называют тихой, поэтому особо громко веселиться в это время не стоит. Подробнее — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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